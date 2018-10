X Factor 2018, Stasera gli Home Visit con tanti Ospiti

Sono terminati i Bootcamp per X Factor 2018 e, a partire da stasera, l’edizione 12 del programma inizierà con gli Home Visit.

Il programma andrà in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, ci sono ben 20 concorrenti in gara e solo 12 di questi andranno alla fase Live che inizierà il 25 ottobre.

Nella puntata di stasera, Manuel Agnelli, Fedez, Asia Argento e Mara Maionchi, assieme ad alcuni ospiti eccezionali, dovranno scegliere chi, tra i talenti in gara, dovrà accedere alla fase dei live.

Fedez sarà impegnato con gli Over in Toscana ma non sarà solo. Insieme a lui ci saranno Takagi e Ketra, i produttori musicali del pop contemporaneo.

Manuel Agnelli sarà invece in Belgio assieme a Ghemon e dovrà occuparsi delle Under Donne.

Mara Maionchi è in Provenza con Achille Lauro ed il loro obiettivo sarà quello di scegliere chi tra gli Under Uomini dovrà passare alla fase successiva del programma.

Per Asia Argento la scelta si farà difficile, si troverà in Norvegia assieme ad Alioscia Bisceglia e dovrà decidere quali sono i Gruppi che passeranno alla prossima puntata.