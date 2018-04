Voyager, Roberto Giacobbo potrebbe lasciare la Rai

Secondo le ultime dichiarazioni emerse su Dragospia il conduttore giornalista Roberto Giacobbo, storica presenza a Voyager, potrebbe lasciare la Rai per trasferirsi su Discovery insieme al suo noto programma a seguito del rifiuto da parte di Piero Angela.

Durante il corso degli ultimi anni Roberto Giacobbo è diventato uno dei volti più amati della televisione associati al giornalismo scientifico, impegnato in prima linea anche nella realizzazione dei servizi esterni a Voyager attraverso la scoperta dei misteri dell’universo e non solo.

Lo stesso giornalista, contattato in via ufficiale dal giornali il Fatto Quotidiano ha ammesso: “È tutto molto prematuro. La notizia di Dagospia, con tutto l’affetto nei confronti dei colleghi, contiene molte imprecisioni. L’unica notizia vera al momento è che lascio la Rai. Non c’è stato nulla di traumatico né alcun contrasto: è una mia personale decisione di cambio di vita”.

Secondo le dichiarazioni di Roberto Giacobbe alla base delle motivazioni del cambio di rotta professionale non si troverebbe nessuna diatriba in corso con la rete televisiva Rai, con la quale sembra continuare a mantenere rapporti civili.

Si dovranno ancora attendere dichiarazioni ufficiali in merito al possibile cambio di rotta e al trasferimento del giornalista all’interno del canale di Discovery, mentre la conduzione del giornalista e autore veneto al programma di Voyager lascerà un grande vuoto nei cuori di tutti i fan soliti seguirlo con passione e affetto in questi anni.

Roberto Giacobbo ha iniziato ad occuparsi di misteri all’interno della televisione italiana nel 1997, partecipando nello stesso anno anche alla stesura della nuova serie di Misteri in onda su Rai Due.

Dal 1999 al 2000 il giornalista scientifico partecipa alla “Macchina del tempo” in onda su Rete 4, sotto la conduzione di Alessandro Cecchi Paone, pubblicando il volume “2012-La fine del mondo?” nel 2009.

Alla conduzione di Voyager Roberto Giacobbo approda nel 2003 portando la trasmissione alla fama attuale attraverso numerose puntate caratterizzate da mistero e dalle nuove scoperte.