Circa un ventennio fa è giunta sul mercato la pillola maschile blu, denominata Viagra, in soccorso alla disfunzione erettile. Tuttavia la classica pastiglia potrebbe essere presto soppiantata da innovativi sistemi hi-tech come onde d’urto e biofilm orali.

Il pregio di tali innovazioni consisterebbe proprio nell’impossibilità di ricorrere alle contraffazioni come spesso accade invece per le pastiglie, ampiamente acquistate sul web in forma generica e priva di controlli.

Il Viagra venduto online presenta un giro d’affari intorno ai 6 miliardi di euro risultanti solamente all’interno del mercato italiano, contando almeno 15 mila siti web e numerosissime presenze attive ogni mese per l’acquisto illegale del prodotto.

Gli esperti hanno sottolineato la presenza di un appena 10% a riguardo dei principi attivi e dei dosaggi corretti all’interno delle pillole blu disponibili alla vendita online, mentre i rimedi del futuro garantiranno un’assoluta sicurezza nei confronti della salute dei soggetti.

Alessandro Palmieri, presidente della Sia, ha spiegato: “La pillola blu è stato un ottimo farmaco e ha aperto la strada, ma è anche il più contraffatto del mercato. Per questo è molto importante passare a metodi efficaci ma meno a rischio di contraffazione: un esempio sono le onde d’urto, che possono essere utili nel 70% dei pazienti con disfunzione erettile”.

Oltre alle onde d’urto, già ampiamente sfruttate anche a contrasto dei calcoli renali, il mercato offrirà anche le innovative chewing-gum dell’amore, le biofilm orali, in grado di sciogliersi sulla lingua garantendo lo stesso effetto delle pastiglie, ma senza i classici effetti collaterali.

Tali chewing-gum sono già state introdotte e consumate da circa 350 mila soggetti e oltre intolleranti all’impiego delle classiche pastiglie blu. Gli specialisti continuano tuttavia a promuovere una prescrizione e un controllo medico accurato prima di compiere qualsiasi acquisto, sconsigliando i siti web online e le assunzioni in modo autonomo prive di controlli medici.

Allo stesso tempo il mondo del web presenta anche innumerevoli fake news in merito ai rimedi contrastanti le disfunzioni erettili, fonte di possibili conseguenze dannose per la salute.