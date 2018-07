Valore Eurotax, cos’è e come funziona

Quando si parla di Eurotax si intende un listino adottato dagli operatori del settore automobilistico al fine dell’esatta valutazione di una vettura usata all’interno del mercato odierno.

Generalmente questa tipologia di compravendita di automobili usate avviene tra privati, stabilendo alla base un prezzo soggettivo, mentre l’Eurotax si avvale di una valutazione specifica d’asta, rivelandosi utile sia tra privati e autoconcessionarie.

Ma come fare per accedere alla consultazione di un listino prezzi di veicoli usati in qualità di privato cittadino? Attraverso questo nuovo articolo cercheremo di approfondire tutte le caratteristiche dell’Eurotax, soffermandoci sulle informazioni pratiche da seguire per accedere alla visualizzazione del documento.

Valore Eurotax: come fare per accedervi? Tutto ciò che occorre sapere

In qualità di privato cittadino quale procedura risulta meglio indicata ai fini della consultazione del valore dell’Eurotax? Odiernamente si trovano disponibili due differenti strade, entrambe a pagamento, una delle quali consiste nel classico acquisto di una rivista cartacea specializzata in automobili usate.

La seconda opzione può essere sfruttata anche attraverso il portale online di internet, prevedendo anche in questo specifico caso un onere in denaro per l’acquisto di una copia in formato digitale, generamente a costo inferiore rispetto alla rivista cartacea.

Tramite l’acquisto di una quotazione digitale si potrà provvedere solamente ad una specifica categoria, prevedendo il pagamento di una commissione. Nel caso di consultazione di più quotazioni si dovrà quindi provvedere all’erogazione di più somme di denaro.

Tali modalità al fine di poter ottenere un valore effettivo di mercato, riferito ad un veicolo usato, si rivela fondamentale in caso di vendita, acquisto ma anche in caso di risarcimento della vettura a livello assicurativo.

La quotazione ufficiale di un’automobile viene utilizzata in riferimento anche dalle stesse compagnie assicurative resposnabili dell’erogazione degli eventuali assegni di risarcimento.

La quotazione del valore Eurotax comprende non soltanto il prezzo sul mercato delle automobili usate ma anche quello relativo ai mezzi come i ciclomotori, gli autocarovan, motocicli, e via elencando.

Valore Eurotax: come avviene la valutazione?

Come funziona la valutazione effettiva dell’Eurotax? I listini messi a disposizione risultano disponibili in due differenti varianti, assumendo un colore di copertina blu e un secondo colore giallo.

Il listino di colorazione gialla prevede tutte le informazioni relative alle vendite da parte dei concessionari verso i clienti privati, mentre il listino con copertina blu riguarda essenzialmente il valore dei veicoli privati acquistati invece dalle concessionarie.

Tali valutazioni, a riguardo del listino a copertina blu, vengono rilasciate sulla base della quota di guadagno da parte dei concessionari. Tra i parametri principali si trovano invece lo stato dei chilometri percorsi dall’automobile in questione, prevedendo un abbassamento del valore di costo in presenza del superamento di una determinata soglia chilometrica.

Secondariamente i parametri si spostano anche sugli optional presenti all’interno di un veicolo, a seconda dei modelli e delle innovazioni presenti che comporteranno quindi un eventuale aumento o abbassamento del valore Eurotax complessivo, accessori differenti a seconda delle marche di fabbrica.

Il resto dei parametri comprende anche il marchio di fabbrica di realizzazione di una vettura, mentre l’usura eventuale estetica risulterà un fattore di eventuale ulteriore abbassamento del prezzo finale, unito anche alle ultime tendenze del mercato automobilistico.