Valentina Marconi GF 12, Intervista alla “Regina della Mortadella”

Lo staff di Esauriente ha raggiunto Valentina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello alla sua 12esima edizione, conosciuta da tutti anche come la "Regina della Mortadella Gina", personaggio attraverso il quale ha saputo dare prova del proprio talento recitativo.

Ai tempi della partecipazione al reality show Valentina Marconi lavorava all’interno della propria bottega di salumi a Quarata, frazione di Arezzo. A distanza di anni dalla sua entrata all’interno della casa più spiata d’Italia, Valentina Marconi è ritornata a calcare le scene televisive all’interno del programma ‘Tu Si Que Vales’ mostrandosi in tutta la sua bellezza e tonicità attraverso la sua passione per la danza, nello specifico la pole dance.

La sua esibizione a ‘Tu Si Que Vales’ le è valsa un pieno di visualizzazioni consacrandola non soltanto come attrice comica, ma anche come ballerina, un talento versatile unito alla straordinaria umiltà che la caratterizza da sempre.

La tua partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello ha permesso a tutti i telespettatori di conoscere la parte più ironica della tua personalità. I reality di questo tipo possono essere considerati come un trampolino di lancio al fine di esaltare il proprio talento, nel tuo caso innegabile?

Anzitutto molte grazie per questa intervista,mi fa sempre piacere parlare delle mie esperienze. E grazie anche perché riconoscere il talento ad un artista è sempre il più grande dei complimenti. Sicuramente un reality, che come tale svela di te tutti i lati h24 mostra la tua natura,qualunque essa sia, quindi se la propria natura sarà quella artistica, non c’è dubbio che possa

essere un trampolino di lancio.

Anche se c’è una premessa importantissima da fare; con i tempi cambiati è cambiata anche la tv,e ciò che “sforna”. Per fare un esempio pratico: il fantastico Luca Argentero, bravissimo attore internazionale, vincitore di una delle prime edizioni del Grande Fratello, era il bel ragazzo della porta accanto,bravo,che studiando e mettendo in pratica le sue doti è diventato un divo ed icona per molti, perché tutti in quel momento storico ci aspettavamo un personaggio bello e bravo,della porta accanto,che uscisse da un reality, era una “novità assoluta”.



Quindi,sicuramente è vero che le doti ci devono essere ma si devono incastrare con altri mille fattori. Purtroppo adesso che la tv è piena di personaggi talentuosi (reality e talent sono il nuovo modo di fare tv) si va perdendo i canoni del talento, è tutto molto più breve ed intenso ed automaticamente molto più difficile

difficoltoso affermarsi come artista, perché subito ne arriverà un altro a prendere il tuo posto,e di te non si ricorderanno già più. È brutto da dire, ma è così, un tritatutto dove la parola d’ordine è fare qualsiasi cosa pur di essere ricordati e far parlare di se.

Com’è cambiata la tua vita in seguito al Grande Fratello 12?

La mia vita non è affatto cambiata,anche perché visti i tempi,

prima di considerarla cambiata bisogna capire se con le “novità” ci si riesce “a campare” !! :). È difficile cambiare la propria vita con la partecipazione ad un reality oggi come oggi, perché appena finito i riflettori si accenderanno già sulla prossima edizione

e tu sarai uno dei tanti ex….

Quindi i piedi devono rimanere bel poggiati per terra. Io con l’aiuto dei miei genitori che devo ringraziare perché mi hanno

permesso di presenziare a trasmissioni e provini vari, ho comunque continuato a gestire la mia attività di famiglia fino a poco meno di un anno fà, quando dopo 98 anni e 5 generazioni sono stata costretta a chiudere il mio negozio per la forte crisi che attraversa questo periodo storici.

Diciamo che la mia vita si è trasformata per un periodo in quella che sognavo fin da bambina, dove ogni giorno che passava,

mi godevo le emozioni di un lavoro meraviglioso, e dove mi ritrovavo ad essere ospite nelle trasmissioni che fino ad un paio di mesi prima guardavo anche io dal divano di casa come tutti,

Diciamo che sommate alle emozioni “concentrate” che si vivono “nella casa” e tutte quelle post…ho rimediato l’insonnia 🙂 perché sono state emozioni improvvise,elevate all’ennesima potenza e assolutamente difficili da metabolizzare rapidamente.

Come se avessi avuto una lampada di Aladino da strofinare in quel momento per essere catapultata all’interno di un mio sogno.

Interpretare il ruolo della ‘Regina della Mortadella La Gina’ ha permesso di accrescere la tua fama a livello recitativo. Com’è nato il personaggio che ti ha reso celebre in tutta Italia?

La Regina della mortadella nasce proprio dalla mia attività,

una bottega storica della mia famiglia che ho deciso di rilevare un pò di anni fà, in un paesino in provincia di Arezzo. Dopo delle serate “post disco” con gli amici,la delizia del panino con la

mia mortadella mi ha fatto guadagnare questo “titolo” :).



La Regina della mortadella è diventata celebre con l’entrata “in

casa”, nell’immagine storica che mi rappresenta, quella dentro il confessionale dove abbraccio una mortadella,che mi ero

portata da casa pur non sapendo che fossi io ad essere scelta come concorrente. Diciamo che sul lato recitativo a meno che non sia richiesto rimango cmq Valentina Marconi, o la Gina l’altro mio personaggio di cabaret che goliardicamente emula la casalinga toscana.

Successivamente alla televisione hai deciso di darti ad un’altra grandissima passione, ovvero la danza, che ti ha portato ad una esibizione mozzafiato all’interno del programma ‘Tu si Que Vales’, mostrando un lato di te sensuale e diverso. Quanti sacrifici e impegno si celano dietro alla formazione fisica da ballerina?

Danza l’ho sempre praticata, ma la disciplina che mi ha portato purtroppo solo al provino del talent di “tu si que vales” è la danza aerea, ovvero una disciplina circense dove appunto si volteggia in aria su vari attrezzi. I sacrifici,come d’altronde ogni disciplina richiede,sono molti, ma altrettanti sono i risultati, anche se purtroppo sono poco valorizzati specialmente dalla tv, perché paradossalmente invece di sceglierti come testimonial di talento e

capacità, se hai fatto un gf diventa tutto più difficile,è come se il fatto di saper fare qualcosa che nessuno a livello di personaggi del mondo della tv fà, non vada bene per cosa ci si aspetta adesso dalla tv…. e non chiedermi il perchè ma è cosi. 🙂

Bellissima, talentuosa e versatile. Ma in quale ruolo ti ritrovi maggiormente?

Beh vi ringrazio molto per il bellissima,ma diciamo che c’ho i miei difetti e sono pure tanti 🙂 e ne vado anche fiera per certi aspetti, perché anche i canoni della tv ormai hanno “standardizzato” anche l’aspetto,io sono tutta “nature” :). Per il talento già fin da quando ero bimba facevo dei monologhi non richiesti a matrimoni e feste.:) Nella mia vita mi sono sempre adattata a tutto,

quindi sicuramente il “versatile” è quello in cui mi ritrovo di più.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

I progetti per il futuro dipende quali; 🙂 Nella mia testa ce ne sono molti, anche perché un’artista deve sapersi vendere e deve essere il primo a credere in se stesso. Nella realtà anche, ma come da tradizione, non li svelerò, perché in questo mestiere è ormai risaputo che è bene non parlare del futuro, per non incorrere in antipatici luoghi comuni sul fato.



All’interno del mondo dello spettacolo quanto conta l’aspetto fisico in opposizione al talento secondo il tuo personale punto di vista?

Secondo il mio punto di vista l’aspetto conta eccome, inutile negarlo, ma conta anche il talento allo stesso modo,

anche puoi essere la più bella del mondo ma se non hai altro ti fermerai lì.

Chi è veramente Valentina Marconi al di fuori della recitazione e della danza?

Valentina Marconi è una donna che alle porte dei suoi primi

40 anni guarda avanti, nonostante i cambiamenti che ha dovuto affrontare,scelte ardue, ma che comunque più sicura e consapevole che mai, crede nei suoi progetti e li porta avanti con determinazione e passione, contenta di ciò che la carriera le ha regalato ma non accontentandosi, quindi guardando avanti al prossimo traguardo.

Puoi spiegarci in che cosa consiste la danza pole dance?

La pole dance è un’altra disciplina che consiste nel fare delle figure acrobatiche usando come base un palo. Il mio lo avevo nel negozio di alimentari,infatti con le mie clienti era diventato un pretesto per ridere e cimentarsi in esercizi insieme. Uso il passato perché il negozio non c’è più,ma il palo è sempre lì dove mi

alleno, tra le mie centinaia di paia di scarpe perché dove era la bottega adesso c’è il mio guardaroba. 🙂

Ad oggi ripeteresti ancora l’avventura al Grande Fratello?

Assolutamente si!!! Una bellissima esperienza,che ti fa lavorare molto su te stesso. Ma sinceramente le mie esperienze tv anche prima del gf le rifarei tutte, perché per me sono in assoluto i ricordi e le esperienze migliori, insieme a quelle nel cinema, il mio lavoro. Comunque non vedrei l’ora di partecipare di nuovo al gf,che adesso sarebbe il gf vip,essendo nella categoria “ex”…

quindi anzi,sicuramente mi godrei l’esperienza ancor di più …Chissà”.

Lo staff di Esauriente, al termine di questa interessantissima intervista, coglie l’occasione per ringraziare la disponibilità di Valentina Marconi la quale ci ha dedicato una parte del proprio tempo portandoci direttamente all’interno del suo mondo.

Invitiamo i nostri lettori a seguirla su Facebook, Instagram e sul suo canale Youtube.