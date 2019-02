Vacanze in Sardegna, mare cristallino, spiagge da sogno e molto altro di più!

Da sempre la Sardegna è conosciuta come una delle principali mete turistiche estive grazie al suo mare cristallino e alle spiagge da sogno.

Nel cuore del Mediterraneo, l’isola racchiude in sé caratteristiche ambientali e culturali uniche nel suo genere, un patrimonio storico, artistico ed enogastronomico che va a unirsi alle bellezze ambientali che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

E proprio su questi ultimi le Istituzioni e gli operatori turistici hanno puntato, negli ultimi anni, per garantire una forte azione attrattiva verso turisti italiani e stranieri.

Il mare della Sardegna vanta caratteristiche e un patrimonio naturalistico unico al mondo, grazie alle molteplici varietà di pesci, molluschi, cetacei, i colori incredibili delle aree protette e lungo tutta la costa si estende il litorale sardo, una macchia mediterranea di profumi pungenti, che in primavera e in estate esplode in un tripudio di colori.

La Sardegna non è solo mare, le regioni interne, aspre e montuose, offrono al di fuori dei periodi di alta stagione, un’occasione imperdibile per organizzare escursioni e visitare itinerari naturalistici ed enogastronomici indimenticabili.

Anche grazie a questo, il trascorrere le vacanze in Sardegna è diventata una prima scelta non solo per il periodo estivo, ma anche negli altri periodi dell’anno.

Non solo estate e mare in Sardegna, tanti sono gli avvenimenti degni di nota che sono in calendario durante i vari periodi dell’anno.

A partire dal carnevale, che comincia sull’isola il 17 gennaio a Sant’Antonio Abate e prosegue fino al Mercoledì delle Ceneri, dove è possibile trovare tantissime manifestazioni ricche di maschere e carri allegorici in paesi come Bosa, Lodè, Marrubiu o Iglesias.

La Pasqua in Sardegna è un momento d’incontro tra fede, tradizione e folklore, con il periodo della resurrezione che si fonde con antiche feste contadine legate al risveglio della natura primaverile.

Nei mesi di aprile e maggio c’è l’occasione, attraverso l’Ente Foreste della Regione Sardegna, di compiere visite, escursioni e attività speleologiche per tutti i generi di gusti.

Tra la fine di maggio e i primi di giugno, i migliori specialisti al mondo del rally si danno appuntamento in terra sarda per il Sardegna Rally Race, cinque giorni di competizioni che toccano i quattro lati dell’isola attraversando i luoghi più belli della stessa.

Da ottobre fino alla fine dell’anno, a Cagliari, ogni domenica sulla terrazza del balcone di St. Remy si svolge il mercatino degli artisti e artigiani, iniziativa aperta a fotografi, scultori, pittori, creatori di opere.

Infine, un altro appuntamento da non perdere è la notte di Capodanno, con città come Cagliari, Olbia, Sassari e Alghero che organizzano manifestazioni e festeggiamenti che rendono ancora più magica l’arrivo del nuovo anno.