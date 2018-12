Tutti i Dolci Natalizi regionali Italiani

Quali sono i dolci protagonisti della tradizione culinaria natalizia italiana? Attraverso questo gustoso articolo ci occuperemo dei dessert natalizi tipici di ogni regione della penisola, scoprendo insieme possibili spunti e idee da potare direttamente in tavola tra pochi giorni.

In Valle D’Aosta il dolce tipico di Natale è rappresentato dal Mecoulin, un pane dolce con l’uvetta tipico della tradizione povera ma particolarmente gustoso, impreziosito dal liquore rum.

La tradizione del Piemonte evidenzia invece il classico tronchetto di Natale al cioccolato, decorato secondo i propri gusti personali, farcito da crema di marroni, panna, brandy.

All’interno della regione della Lombardia emerge il tradizionale Panettone, acquistato in tutta Italia, farcito da uvetta e frutta candita, disponibile tuttavia anche nella versione priva.

Tradizione della regione Veneto un altro dolce famosissimo tipico del Natale, ovvero il Pandoro impreziosito dall’aggiunta finale dello zucchero a velo, ottimo singolarmente oppure farcito con creme e cioccolato, come base della prima colazione da integrare al latte.

In Trentino Alto Adige si prepara invece il Zelten, ricetta del 1700, un tortino composto dagli ingredienti tipici farina, uova, burro, zucchero e lievito, con aggiunta di frutta secca.

Nella regione del Friuli Venezia Giulia viene presentato in tavola il Gubana, un dolce del 1409, a base di pasta dolce lievitata, ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, grappa e scorza grattugiata di limone.

In Liguria viene invece preparato il Pandolce a base di farina, burro, anice, lievito, uva sultanina, zibibbo, zucca candita, cedro candito, pinoli, acqua di bergamotto, semi di finocchio.

In Emilia Romagna il Certosino (o Panspeziale), risalente al Medioevo, mentre in Toscana si incontra il rinomato Panforte. In Umbria viene preparato il Torciglione, il dessert a tipica forma di serpente.

Le Marche presentano il Frustingo a base di fichi, uva sultanina, farina di grano tenero, zucchero, olio extravergine d’oliva, canditi, cedro, noci, mandorle, cacao, cioccolato extra-fondente, caffé, liquori.

Nel Lazio viene preparato il Pangiallo, in Abruzzo il Parrozzo ricoperto dal cioccolato fondente, compresi i Calcionetti fritti. In Molise si preparano i Calciuni, ripieni di castagne. Gli Struffoli si presentano parte della tradizione della regione Campania, mentre in Basilicata si trovano i Calzoncelli.

In Puglia vengono preparate le Cartellate, in Calabria le Nepitelle, il Buccellato nella regione Sicilia, il Seada o Sebada in Sardegna.