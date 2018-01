Trattativa Stato-mafia, il pm Del Bene: “Cosa nostra da una parte, Berlusconi e Dell’Utri dall’altro, il rapporto era paritario”

Il boss mafioso Leoluca Bagarella, al termine de 1993, in qualità di cognato del boss Totò Riina, decise di dirottare il sostegno per l’ascesa del partito di Silvio Brlusconi, sostenendo allo stesso tempo Marcello Dell’Utri attraverso i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Il movimento Sicilia Libera andò così a confluire all’interno del partito di Forza Italia capitanato dal leader Berlusconi. A proseguire la requisitoria del processo Stato-Mafia è stato il pubblico ministero Francesco Del Bene di fronte ai giudici Palermo presieduta da Alfredo Montalto.

Il pubblico ministero ha citato alcune significative frasi di Dell’Utri: “Cosa nostra da una parte, Berlusconi e Dell’Utri dall’altro, il rapporto era paritario. Dell’Utri era un nuovo autorevole interlocutore del dialogo con Cosa nostra”.

“Gli agganci potenti con esponenti politici li avevano i fratelli Graviano. Erano loro che si occupavano di politica per risolve e i problemi di Cosa nostra, come la legislazione sui collaboratori di giustizia. Questa affermazione di Cannella si integra con quella di Gaspare Spatuzza in merito alle confidenze nell’autunno 1993 di Giuseppe Graviano. In quella circostanza, il bossi disse: ‘C’è in piedi una situazione che, se andrà a buon fine, ci permetterà di avere tutti i benefici, anche per il carcere.

Il collaboratore Cannella ha riferito che 15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per le politiche del 1994 si rivolse a Leoluca Bagarella per avere la possibilità di inserire un candidato del suo movimento ‘Sicilia Libera’ nel Polo delle Libertà. Bagarella gli disse che lo avrebbe messo in grado contattare un soggetto per l’inserimento di un candidato per il Pdl. La persona che avrebbe incontrato era Vittorio Mangano”.

“Il pentito Malvagna ci ha raccontato che scese un alto dirigente Fininvest per risolvere la questione. Vittorio Mangano a Milano per parlare di questioni personali. “Mangano era stato in carcere dal 1980 al 1990, era un mafioso conclamato che incontrava Dell’Utri” ha evidenziato il pm Francesco Del Bene.