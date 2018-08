Trasfusioni e Gruppi Sanguigni

Già nell’antichità si credeva che il sangue degli uomini e degli animali contenesse delle forze misteriose. La scienza moderna, rivelando i segreti del sangue, ha confermato questa credenza.

Per lungo tempo ci si è domandati come mai la trasfusione di sangue poteva, alle volte, causare la morte del paziente, mentre altre volte ne salvava la vita. Già nel XVIII secolo alcuni individui, che avevano subito gravissime emorragie, venivano salvati mediante trasfusione sanguigna, mentre altri morivano in seguito a questa trasfusione.

Ci si trova davanti a un mistero che fu svelato dal medico austriaco Landsteiner. Egli scoprì che gli uomini appartengono a uno o a un altro di quattro gruppi sanguigni che, in determinate circostanze, possono avere azione nefasta gli uni sugli altri.

Quali sono i Gruppi Sanguigni

Chiunque, ai giorni nostri, ha sentito parlare dei gruppi sanguigni, universalmente indicati con i simboli A, B, AB e 0 (zero). Grazie alla conoscenza di questi gruppi i medici possono salvare la vita a moltissime persone, praticando loro trasfusioni in condizioni di assoluta sicurezza.

Il gruppo sanguigno a cui appartiene una persona viene determinato dalla presenza o dalla assenza nei globuli rossi di particolari sostanze, gli agglutinogeni, indicate come fattori A e B.

Alcuni uomini possiedono nei loro globuli rossi agglutinogeni A: costoro appartengono al gruppo sanguigno A. Altri individui hanno agglutinogeni B, perciò appartengono al gruppo B. Altri posseggono sia agglutinogeni A sia agglutinogeni B e appartengono perciò al gruppo AB. Infine esistono uomini che nei loro globuli rossi non possiedono agglutinogeni né A né B: sono detti gruppo 0.

Il plasma, eccetto quello del gruppo AB, contiene delle sostanze, chiamate agglutinine, che hanno la proprietà di agglutinare, cioè di far riunire in ammassi, i globuli rossi.

Tali agglutinine sono chiamate anti-A e anti-B e sono rispettivamente nemiche dei gruppi A e B. Se nell’eseguire una trasfusione si immettono nel sangue di un paziente dei globuli rossi dotati di proprietà opposte, le conseguenze non possono essere che pericolose.

Questo caso per esempio si verifica se una persona del gruppo A riceve il sangue da un donatore del gruppo B. Le agglutinine del gruppo anti-B presenti nel suo sangue aggrediscono il fattore B presente nei globuli del sangue immesso, e questo causa l’agglutinazione dei globuli rossi del sangue del donatore e può provocare la morte del paziente.

Il sangue del gruppo A, per esempio, può venir dato solo a persone del gruppo A e AB, e non a quelle che appartengono ai gruppi B e 0.

Il sangue del gruppo 0 può essere somministrato a tutti gli altri gruppi, perciò coloro che appartengono a questo gruppo sono detti donatori universali.

Ereditare il Gruppo Sanguigno da mamma e papà

Il gruppo sanguigno è ereditario e rimane inalterato per tutta la vita. Riguardo ai gruppi sanguigni perciò gli uomini sono raggruppabili in 4 categorie: AB (5% di individui); A (40% di individui); B (14% di individui); 0 (41% di individui).

Oltre ai quattro gruppi principali, sono stati scoperti anche numerosi sottogruppi come M, N, MN e Rh. Solo il fattore Rh o fattore Rhesus ha importanza per le trasfusioni. Si distingue in Rh+ (positivo) e Rh- (negativo). Circa l’85% della gente è di tipo Rh positivo.

La Trasfusione Indiretta

La scoperta dei gruppi sanguigni aveva portato dei vantaggi straordinari, ma rimaneva una grande difficoltà da superare, perché il sangue coagula rapidamente e non si conserva. Di conseguenza erano possibili solo le trasfusioni dirette, in altri termini, il donatore doveva prender posto accanto al malato e la trasfusione doveva avvenire nel più breve tempo possibile.

La scoperta fatta dal professor Hustin nel 1914 ha permesso di superare questa difficoltà. Egli infatti ha constatato che si può evitare la coagulazione aggiungendo al sangue un po’ di citrato di sodio. Questo ha reso possibili le trasfusioni indirette, perché il sangue del donatore può esser raccolto e conservato per più settimane.