Tiramisù: tutte le varianti più gustose

Il dolce del Tiramisù, famoso in tutta Italia ma anche nel resto del mondo, vanta un’origine piuttosto moderna sotto riferimenti alle regioni del Friuli Venezia Giuia e del Veneto, presentandosi come un dessert al cucchiaio a base di biscotti savoiardi inzuppati nel caffè, uova, zucchero, mascarpone e cacao amaro in polvere.

In alcune versioni tradizionali il Tiramisù viene aromatizzato con il liquore, mentre la semplicità dei suoi ingredienti si presta inoltre a moltissime varianti personalizzabili secondo i propri gusti personali.

Tra le varianti del Tiramisù più gustose di sempre si trova il Tiramisù alle noci a base di crema pasticcera al nocino, mentre i gherigli di noce tritati conferiscono alla preparazione una nota croccante sfiziosa.

Il Tiramisù alle fragole si presenta invece come una versione del dessert tipicamente estiva, andando ad alternare alla crema al mascarpone uno strato di frutta tagliato a dadini. La versione del Tiramisù alle mandorle prevede l’aggiunta di rhum o marsala all’interno del caffè e mandorle dolci siciliane tostate al momento.







Il Tiramisù con sorpresa presenta una variante della farcia a base di un trito di nocciole, mandorle, amaretti e cioccolato fondente in aggiunta al liquore Brandy per aromatizzare il caffè. Il Tiramisù al té verde matcha prevede l’alternativa del tè al caffè, inzuppando i savoiardi al suo interno.

Altra versione del dessert tipicamente estiva è rappresentata dal Tiramisù al limone e menta, particolarmente rinfrescante per il palato, decorato in superficie con foglie di basilico, in alternativa anche il Tiramisù a base di frutti di bosco.

Il Tiramisù al caffè d’orzo e fichi prevede l’alternativa dello zucchero di canna e il caffè d’orzo al posto di quello tradizionale, tritando i fichi in maniera fine per alternarli all’interno della farcia.

Preparazione innovativa anche quella del Tiramisù alle castagne a base di dadini di marron glacé e cioccolato fondente, tipica della stagione autunnale.