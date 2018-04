Terrorismo su Telegram, arrestato minorenne a Trieste

Il minorenne italiano di origini algerine arrestato a Trieste sfruttava la rete dell’applicazione di messaggistica Telegram per promuovere una campagna di terrorismo a favore dell’Isis.

Come confermato ufficialmente dalla Polizia di Stato il ragazzo minorenne aveva più volte fatto riferimento all’attacco di Berlino avvenuto il 19 dicembre del 2016 durante lo svolgimento dei mercatini di Natale, rivendicando il testo originario dell’attacco tradotto in lingua italiana.

Il tutto è stato possibile grazie alla cronologia dell’applicazione Telegram, attraverso una chat di gruppo gestita direttamente dal minorenne in questione con all’attivo circa 200 membri iscritti. Tra gli hashtag più utilizzati sia per i membri italiani, che per i membri stranieri, compariva “califfatoIT” mentre il canale era stato denominato “Khalifah News Italy”.

Attraverso la chat di gruppo venivano promosse condivisioni di video arabi provenienti da fonti come Youtube, Drive e Google Photo, il tutto sottotitolato in lingua italiana.

La Polizia di Stato ha così promosso un nuovo importante colpo all’interno della lotta contro le cellule terroristiche appartenenti all’Isis. A portare avanti le operazioni sono stati gli organi appartenenti al cyberterrorismo della polizia postale di Trieste e della Digos di Udine e del Friuli.

“Il ragazzo era fortemente radicalizzato, al punto da potersi ritenere che fosse pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un’azione presso l’istituto scolastico da lui frequentato” si legge attraverso il sito ufficiale della Polizia di Stato.

“Viene riconosciuta la pericolosità reale delle iniziative adottate dell’indagato, le quali, lungi da esaurire i propri effetti nella ‘dimensione virtuale’ della rete, sono risultate concretamente rilevanti”. Tra i reati contestati al minorenne si trovano istigazione a delinquere e propaganda terroristica in favore dell’Isis.

Il corso delle indagini stabilirà la pena prevista a carico del ragazzo minorenne, mentre la chat di gruppo è stata tempestivamente chiusa all’interno dell’applicazione Telegram.