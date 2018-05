Terremoto oggi Toscana: M 3.6 a Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa

Terremoto oggi Toscana: M 3.6 a Castelnuovo di Val di Cecina, in...

Una scossa di terremoto, avvertita intorno alle ore 07:16, ha interessato le zone toscane a Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa, con magnitudo a 3.6 e un ipocentro a 11 km.

L’ondata sismica è stata avvertita anche all’interno delle aree limitrofe in provincia di Siena, Grosseto, Scandicci, Firenze, Livorno, Pisa, Prato, Pistoia, Lucca, Arezzo e Viareggio. Diverse chiamate hanno allertato i vigili del fuoco ma per il momento non risultano registrazioni di danni avvenuti alle persone o alle cose.

Nella serata di ieri la terra ha tremato ancora anche all’interno del maceratese con una scossa sismica a 2.2 di magnitudo senza particolari conseguenze, avvertita soprattutto a Pieve Torina a 8 km di profondità.

Un secondo evento è stato registrato all’interno della stessa area maceratese all’incirca verso le ore 22:10, con un magnitudo pari a 2.0, a 9 km di profondità. Sempre nella giornata di ieri un’ulteriore scossa sismica è stata registrata alle ore 13:24 a Pieve Torina con magnitudo 2.9 a 8 km di profondità.