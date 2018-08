Terremoto Oggi durante la notte di ferragosto, paura in Molise, Abruzzo, Campania e Puglia

Un terremoto di magnitudo 4.7 è avvenuto nella provincia di Campobasso, in Molise, in località Montecilfone.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Centro Sud Italia. Tanta paura in Molise ma anche in Abruzzo. La scossa è stata avvertita anche nel Lazio, in Puglia, in Campania ed in Basilicata.

Vista la magnitudo elevata, 4.7, vi è un’alta preoccupazione per gli eventuali danni che potrebbero essere stati causati dalla scossa.

Tanta paura anche a Napoli, a Taranto, a Termoli, Foggia e Frosinone, oltre che a Pescara, Benevento e alla città più vicina, Campobasso.

La scossa è stata avvertita alle ore 23:48 del 14 agosto 2018.