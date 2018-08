Temptation Island Vip: parlano Stefano Bettarini e Nicoletta Larini

A seguito dello slittamento della messa in onda del reality show Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura, a parlare in anteprima è stata la coppia concorrente formata da Stefano Bettarini, ex marito della conduttrice, e Nicoletta Larini.

I due hanno confermato la loro presenza mentre online sono stati pubblicati gli scatti fotografici che li ritraggono in prossimità della partenza per la Sardegna.

All’interno dei social network Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno così voluto salutare i propri fan, mentre la nuova edizione di Temptation Island Vip sarà tramessa su Canale 5 ad inizio ottobre.

Freschi di partenza anche la coppia formata da Nilufar e Giordano, reduci della partecipazione al programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi.