Spunta una lettera di Dante: una nuova descrizione dell’esilio

Un nuovo studio ha riaperto parte della storia del padre fondatore della lingua italiana Dante Alighieri. All’interno delle nuove ricerche è stato prolungato il periodo dell’esilio di Dante all’interno della città di Verona.

La nuova datazione si basa sulla lettera redatta da Cangrande della Scala, signore di Verona, datata 1312, indirizzata all’imperatore Enrico VII.

“La lettera, che era già stata pubblicata un paio di volte in passato, proviene da una raccolta di testi del buon scrivere, che il notaio Pietro dei Boattieri, attivo a Bologna tra Due e Trecento, aveva incluso in un codice confluito più tardi in un manoscritto oggi conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, il ‘Magliabechiano’.

In essa Cangrande denunciava a Enrico VII i gravi dissensi sorti all’interno dei sostenitori dell’Impero, Filippo d’Acaia, nipote dell’imperatore e vicario imperiale di Pavia, Vercelli e Novara, e Werner von Homberg, capitano generale della Lombardia, e manifestava tutta la propria preoccupazione” ha spiegato Paolo Pellegrini, docente di Filologia e linguistica italiana all’università di Verona.

“Da un’attenta analisi del testo della lettera, dei suoi riferimenti e degli stilemi linguistici, appare evidente come la probabilità che l’abbia scritta Dante sia altissima. Cadono le ipotesi che tra 1312 e il 1316 volevano Dante a Pisa o in Lunigiana, o addirittura negli attendamenti imperiali.

Nell’estate del 1312 Dante si trovava già a Verona, e se la Monarchia fu scritta a quest’epoca, fu scritta sotto l’occhio di Cangrande.

E poiché nel gennaio del 1320 Dante era a Verona per pronunziarvi la ‘Questio de aqua et terra’, è possibile che il soggiorno durasse proprio da quel 1312, il che spiegherebbe l’altissimo elogio riservato a Cangrande nel Paradiso, l’encomio più nobile dedicato dal poeta a un vivente. Insomma un capitolo intero della biografia dantesca avrà bisogno di una robusta riscrittura”.