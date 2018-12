Spray al peperoncino vietato a Capodanno: la lista dei Comuni

Successivamente alla tragedia avvenuta all’interno della discoteca Lanterna Azzurra in attesa del concerto del rapper Sfera Ebbasta diversi comuni hanno assunto la decisione di bandire lo spray al peperoncino, promuovendo divieti per la serata di Capodanno e controlli serrati di borse e zaini soprattutto in prossimità delle piazze all’aperto.

L’arma di autodifesa, utilizzata troppo spesso per scopi impropri, è stata bandita dai festeggiamenti pubblici in occasione della serata di Capodanno all’interno di piccoli e grandi Comuni, onde evitare stragi come quella di Corinaldo.

Come si apprende dal quotidiano il Messaggero Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, ha sottolineato: “Il problema non è lo strumento, il problema è l’uso che se ne fa perché lo spray al peperoncino, che ha salvato tante donne da aggressioni stupri e rapine, usato male può essere pericoloso come un paio di forbici o un mattarello”.

Tra i Comuni dove lo spray di autodifesa sarà vietato la notte del 31 dicembre si trovano Milano dove Piazza Duomo transennata e varchi con i metal detector per il concerto di Francesco Gabbani. Stesso divieto anche a Cesena in piazza del Popolo.

A Firenze saranno vietati spray al peperoncino, oggetti di vetro e petardi, a chi si recherà al concerto al piazzale Michelangelo in occasione dei concerti di Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni.

A Genova lo spray sarà vietato in occasione delle manifestazioni musicali in piazza De Ferrari. Divieto anche a Bologna in Piazza Maggiore, a Matera nelle serate del 30 e 31 per lo spettacolo del Capodanno Rai in piazza Vittorio Veneto.

A Venezia sarà vietato presso il Bacino di San Marco, all’interno delle piazze del Lazio, a Velletri sotto l’ordinanza del sindaco Orlando Pocci il quale ha sottolineato: “Abbiamo davanti agli occhi le drammatiche immagini dei ragazzi di Corinaldo e il dolore che hanno causato per la scellerata condotta proprio determinata dall’uso improprio dello spray al peperoncino. Aderiamo alla campagna del Consiglio regionale con un’ordinanza specifica che vieta la vendita di questo controverso strumento durante le feste natalizie”.

Stesso divieto anche a Imola, presso la Rocca sforzesca.