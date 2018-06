Smette di fumare a 114 anni: la storia di Fredie Blom

La storia di Fredie Blom, 114 anni, ha fatto il giro del mondo attraverso la propria intenzione di smettere di fumare. L’uomo è nato l’8 maggio del 1904 ad Adelaide, nella provincia del Capo Orientale in Sud Africa, risultando odiernamente uno degli uomini più longevi del mondo.

Fredie Blom ha ammesso di non saper né leggere, né scrivere e di non aver mai potuto frequentare gli istituti scolastici, lavorando all’aria aperta in qualità di bracciante agricolo sino all’età di 80 anni.

L’uomo di 114 anni è felicemente sposato con Janetta, di 30 anni più giovane, conosciuta durante una festa con la quale ha festeggiato le nozze d’oro.

Odiernamente Fredie Blom risulta residente a Delft, una cittadina al di fuori Città del Capo in Sud Africa, dove godrebbe di ottima salute nonché della vicinanza di moltissimi amici.

Secondo le proprie dichiarazioni l’uomo non segue un regime alimentare specifico, assumendo carne e verdure ad ogni pasto principale della giornata, continuando a svolgere le proprie attività in modo del tutto autonomo.

A livello di acciacchi Fredie Blom ha ammesso d’avere solamente qualche difficoltà a livello uditivo, il tutto estremamente ridotto in correlazione alla sua longevità, preso con moltissima auto-ironia.

Fredie Blom viene inoltre considerato come il fumatore più longevo della storia mondiale, dipendente dal tabacco ormai da moltissimi anni, arrotolato all’interno di fogli di giornale proprio come una moderna cartina per dimensioni e praticità, da lui stessa ribattezzata come “pills”, ovvero come pillole.

Dopo aver attraversato ben due periodi di conflitto armato Fredie Blom ha deciso di abbandonare il proprio compagno tabacco all’età di 114 anni.

“A volte mi dico che mi fermerò ma sono solo io che sto mentendo a me stesso. Il mio petto mi insegue per avere un soffio, e sono quindi costretto a fare una “pillola”. Do la colpa al diavolo” ha dichiarato l’uomo “C’è solo una cosa, è l’uomo sopra, ovvero Dio. Ha tutto il potere. Non ho nulla, posso cadere in qualsiasi momento ma Lui mi tiene”.

Odiernamente anche il Guinness dei Primati si sta interessando alla longevità di Fredie Blom, dichiaratosi in più di un’occasione l’uomo più anziano del mondo.