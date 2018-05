Simona Ventura torna in Tv: “Berlusconi seppellirà tutti, gli devo tanto”

La conduttrice Simona Ventura si prepara ad un nuovo ritorno all’interno del mondo della televisione, rilasciando un’intervista al quotidiano il Messaggero attraverso la quale ha affrontato diverse tematiche legate alla propria vita professionale e privata.

“Nel 2011 ho lasciato la Rai per Sky perché non ce la facevo più. Ho fatto una scelta: lavorare di meno e seguire di più la famiglia. Quando avevo successo e lavoravo tanto mi sentivo fondamentalmente sola e in sofferenza, adesso sono più felice ed equilibrata” ha voluto immediatamente evidenziare Simona Ventura.

La conduttrice si è inoltre soffermata anche sul ruolo di diverse figure professionali “raccomandate” come spesso accade in Italia, ma vittime dello stesso destino in decaduta successivamente alla maggior parte dei loro stessi “arrivi”, scavalcando di frequente anche la propria posizione professionale.

“So stare in piedi e se cado, so rialzarmi. Sempre. Io sono una buona, anche se non si direbbe. Un po’ vendicativa. Diciamo che perdono ma non dimentico” ha evidenziato con forza la Ventura.

Simona Ventura si è soffermata anche sul delicato tema delle molestie protratte dal produttore di Hollywood Weinstein nei confronti di decine di donne, ammettendo d’aver assistito anche a diverse avance nei suoi confronti, ma salvaguardando il coraggio della forza delle denunce.

Infine la conduttrice non ha potuto fare a meno di sottolineare anche il proprio parere su Silvio Berlusconi, evidenziando: “Anche Berlusconi è cambiato, anzi no: lui non cambierà mai. Ci seppellirà tutti. È un uomo pazzesco. Unico. Gli devo tanto”.