Sherlock Holmes 3: uscirà nel 2020

Le riprese per il sequel di Sherlock Holmes 3 inizieranno in via ufficiale nel corso del prossimo anno, come annunciato dallo stesso produttore Joel Silver.

La Warner Bros Pictures ha annunciato l’uscita dell’attesa terza parte per la data del 25 dicembre 2020, prevedendo un periodo natalizio all’insegna dell’affluenza all’interno delle sale cinematografiche, ad una sola settimana di distanza da quella prevista per il sequel di Avatar.

La sceneggiatura di Sherlock Holmes 3 è stata affidata a Chris Brancato, mentre nel ruolo dei protagonisti si troveranno ancora Robert Downey Jr. e Jude Law, un’accoppiata vincente già all’interno dei primi due film.

La posizione di Guy Ritchie alla regia di Sherlock Holmes non è stata ancora confermata invece e si dovranno attendere future dichiarazioni ufficiali da parte dello staff del sequel stesso nei prossimi mesi.

La prima pellicola cinematografica di Sherlock Holmes incassò ben 524 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre la seconda uscita arrivò a 545 milioni di dollari, sancendo un successo dovuto soprattutto ai due protagonisti.

Gli attori Robert Downey Jr. e Jude Law ritorneranno all’interno del terzo capitolo nel ruolo di Sherlock Holmes e John Watson, ma nel frattempo durante il corso dell’attesa, la serie Sherlock approdata sugli schermi televisivi con l’immagine moderna dell’eroe di Arthur Conan Doyle, ha stravolto lo svolgimento delle imprese celebri di Sherlock Holmes in attesa del sequel.

L’arrivo di Sherlock Holmes 3 si preannuncia come un ritorno attesissimo da parte del pubblico affezionato ai due attori protagonisti, mentre Robert Downey Jr è stato di recente apprezzato nel classico ruolo del personaggio Marvel nei panni del supereroe Iron Man all’interno degli Avengers.

La trama del terzo capitolo risulta ancora avvolta dal silenzio, ma si presume che non mancheranno momenti di tensione, ironia, azione, riprese al rallentatore e cura dei dettagli sulla scia dei precedenti Sherlock Holmes e Sherlock Holmes Gioco di Ombre uscito nel 2011.

Nonostante i numerosi impegni di Robert Downey Jr. e Jude Law Sherlock Holmes 3 approderà entro il 2020 all’interno di tutte le sale cinematografiche.