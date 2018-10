Selvaggia Luccarelli VS Giorgia Meloni e la gaffe sul cous-cous

Uno degli ultimi post social network di Giorgia Meloni, in riferimento al cuos cous in alternativa del maiale all’interno di una scuola lombarda ha scatenato l’ennesima polemica pubblica.

In risposta al leader del partito di destra Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si è scagliata Selvaggia Luccarelli. Il post social network, apparso su Twitter, pubblicato dalla Meloni riprendeva: “In una scuola di Peschiera Borromeo viene eliminato il maiale per fare posto al cous-cous, alimento tipico nordafricano.Ora sono i figli degli italiani a doversi adeguare alle esigenze alimentari di chi dovrebbe integrarsi? Questa è follia”.

In risposta Selvaggia Luccarelli ha replicato: “Caso vuole che un giornalista locale, non-vegano, pubblichi una lettera non firmata di una madre secondo la quale ‘con il cambio del menù sua figlia ha forti crisi d’ansia prima di andare a scuola, vive un disagio enorme, colpa di genitori invasati no vegan” la stessa Luccarelli ha inoltre allegato anche l’immagine del menù scolastico evidenziando l’alternativa del cous cuos come periodica e da sempre consumata.

“Se si stratta davvero di un favore alla comunità islamica la Regione Lombardia scenderà in campo: sono iniziative ideologiche sulla pelle dei bambini, la carne di maiali deve stare nelle mense scolastiche perché fa bene!” è intervenuto l’assessore leghista Fabio Rolfi.

“È una strumentalizzazione becera. Il menù l’ha deciso l’Ats (ex Asl) e gli stranieri non c’entrano niente, tra l’altro sono 35 su 2.500. Il caso non esiste, ho ricevuto in tutto 2 mail di genitori contrari su 2.500 famiglie” ha voluto precisare l’assessora alla cultura di Peschiera Borromeo Chiara Gatti.

Il caso del cous cous introdotto all’interno della scuola lombarda e postato da Giorgia Meloni ha aperto inevitabilmente nuove polemiche successivamente al caso della mensa di Lodi, dove i cittadini si sono fatti carico di una raccolta fondi al fine di poter consentire il rientro alla mensa per tutti i bambini stranieri.