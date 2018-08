Scossa di terremoto in provincia di Messina e ancora in Molise

Una nuova lieve scossa di terremoto è stata registrata intorno alle ore 19:45 della serata di ieri in provincia di Messina, nella località Falcone, con magnitudo 2.7 e una profondità pari a 13 chilometri.

In relazione al livello basso della scossa non sono stati fortunatamente registrati danni alle cose o alle persone, mentre nel corso della stessa giornata è stata registrata anche una scossa in Molise, sempre a Montecilfone, con magnitudo 3.3 ad una profondità di 10 chilometri.