Scoperta una particolare pianta in grado di bloccare il virus dell’Hiv

Di recente è stata scoperta una particolare e specifica pianta in grado di bloccare l’evoluzione primaria di replicazione del virus dell’Hiv, una patologia ancora piuttosto elevata all’interno della panoramica mondiale con una scarsità di terapie effettivamente efficaci.

La pianta analizzata contro la replicazione del virus Hiv è la hypericum scruglii e, secondo le ricerche condotte sino a questo momento, risulterebbe in grado di bloccare gli enzimi specifici nel processo di evoluzione del virus, il tutto attraverso una sola molecola presente all’interno della pianta stessa.

La pianta vegetale endemica hypericum scruglii risulta nativa degli altopiani carbonatici della Sardegna, analizzata da un team di esperti multidisciplinari dell’università di Cagliari, tutti esperti biologici e virologi.

La pianta risulta inoltre originaria della famiglia degli hypericaceae, ovvero classificata come pianta officinale utilizzata all’interno della medicina naturale popolare. L’ Hypericum scruglii si trova reperibile all’interno del territorio della Sardegna in direzione dei calcari mesozoici, precisamente nei territori di Ogliastra e Sarcidano in provincia di Oristano.

Il team di ricercatori è riuscito ad isolare dalla pianta alcuni importanti composti e principi attivi, giungendo alla conclusione di una possibile inibizione da parte dell’ Hypericum scruglii contro la riproduzione del virus dell’Hiv.

L’obiettivo principale dello studio made in Italy coinvolge la realizzazione di un potenziale nuovo farmaco superiore in grado di sostituire il mix di medicinali attualmente prescritti contro il virus dell’Hiv, riducendo il numero dei prodotti somministrati.

La virologa e ricercatrice di microbiologia, Francesca Esposito, ha sottolineato la capacità della molecola della pianta di inibire l’evoluzione del virus dell’Hiv a livello di colture cellulari. Il progetto e le ricerche si trovano in fase di sviluppo da circa 9 nove anni, come precisato anche dalla ricercatrice di botanica farmaceutica Cinzia Sanna.

“Questo progetto sta andando avanti da 8-9 anni sulle piante della Sardegna e abbiamo saggiato ad oggi 20-25 estratti di specie endemiche. Alcune si sono dimostrate attive sull’Hiv: questa è una di quelle più interessanti” ha spiegato Cinzia Sanna.