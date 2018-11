In Patagonia è stata scoperta una nuova specie di dinosauro la quale avrebbe abitato i territori del sud dell’Argentina circa 110 milioni di anni fa.

La notizia è stata ripresa dal quotidiano il ‘Rio Negro’, sotto la denominazione scientifica dei resti ritrovati ”Lavocatisaurus agrioensis’. La nuova specie si colloca tra i brontosaurus e i diplodocus, mentre gli scienziati hanno spiegato che si tratterebbe di resti appartenuti a due esemplari giovani e ad un adulto.

“Anche se la scienza ammette che questo gruppo di sauropodi aveva la capacità di muoversi in ambienti piuttosto aridi, in presenza di vegetazione bassa e poca acqua, si tratta di una situazione in cui non ci saremmo aspettati di trovare reperti fossili” ha dichiarato il ricercatore del museo ‘Egidio Feruglio’, José Luis Carballido.