Salvini: “Mai più con il centrodestra”

A seguito della vittoria del centrodestra nelle elezioni in Sardegna il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha evidenziato il crollo politico del Movimento 5 Stelle rassicurando allo stesso tempo la formazione del Governo dalle voci di una caduta precoce.

Il centrodestra si è dimostrato vittorioso dapprima in Molise, poi in Friuli, Trento e Bolzano, in Abruzzo e infine anche nell’isola della Sardegna, sotto la vittoria di Christian Solinas. All’interno dell’opinione pubblica sono stati in molti a porsi la domanda di un’eventuale salita a potere della Lega con il resto del centrodestra in sfavore del Movimento 5 Stelle.

A poche ore dalla notizia del voto in Sardegna Antonio Tajani aveva evidenziato: ” Gli italiani vogliono cambiare”, sotto un stretto riferimento all’alleanza giudicata atipica della Lega con il Movimento 5 Stelle in netto declino sul fronte delle approvazioni.







Per il momento il leader della Lega Matteo Salvini non sembra comunque interessato ad un cambio di partnership politica a sfavore del partito pentastellato. Il ministro dell’Interno ha così ribadito in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica: “Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro. Governiamo insieme nelle regioni, nei comuni, ma finisce lì”.

Il leader del Movimento 5 Stelle, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, si è classificato soltanto terzo all’interno delle elezioni in Abruzzo, comprese le ultime votazioni svolte in Sardegna, scendendo al di sotto del limite del 20%, attestandosi ad un misero 9%.

Sulle difficoltà del Governo Matteo Salvini ha inoltre voluto spiegare: “È stato un voto locale, che non incide affatto sulle scelte nazionali. Io non mi sento più forte e Luigi non deve sentirsi più debole”.

In merito ai lavori per la Tav il ministro dell’Interno ha inoltre rassicurato: “Farò di tutto perché l’opera si realizzi. Va tutto bene, andremo avanti. Ho dato la mia parola e la mia parola vale 5 anni e non cinque mesi”.