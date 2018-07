Salvini e i tagli all’accoglienza migranti: meno servizi

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha predisposto una serie di tagli ai servizi erogati per l’accoglienza dei migranti, sulla scia della propria linea dura promossa dal partito leghista.

Matteo Salvini ha così firmato una direttiva specifica atta a limitare i servizi nei confronti dei migranti, riducendo come promesso anche le spese giornaliere erogate dalle casse dello Stato.

“Un uso corretto delle risorse non è interesse solo dei contribuenti ma dei migranti stessi, che sono le prime vittime di una gestione illecita e spregiudicata dei centri, come hanno dimostrato negli ultimi anni molteplici casi di cronaca e numerose inchieste giudiziarie.

Con questo accordo l’Autorità anticorruzione mette a disposizione il proprio know how per evitare che possano verificarsi nuovi odiosi episodi di malversazione” ha dichiarato il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone in risposta alla direttiva del ministro degli Interni.

La stessa Anac si impegnerà al fine di poter fornire il “supporto tecnico-giuridico per l’elaborazione di bandi-tipo diversificati in base alle varie tipologie di ospitalità previste in Italia”.