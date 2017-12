Saldi invernali 2018: tutte le date regionali

Come ogni anno anche nel 2018 ormai alle porte l’appuntamento si preannuncia ricco di sconti grazie ai saldi invernali. Come ogni volta si ricorda si dovrà fare particolare attenzione alle possibili truffe che promettono sconti fino al 50% e oltre, modificando intenzionalmente il prezzo di listino con il solo obiettivo di ingannare il cliente.

Anche i prossimo anno le date degli sconti invernali toccheranno diverse regioni italiane e proprio a tal proposito è stata già redatta una lista disponibile al consulto online.

Abruzzo: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Basilicata: dal 2 gennaio 2018 all’1 marzo 2018

Calabria: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Campania: dal 5 gennaio 2018 al 2 aprile 2018

Emilia Romagna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

Lazio: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Liguria: dal 5 gennaio 2018 al 18 febbraio 2018

Lombardia: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Marche: dal 5 gennaio 2017 al 1 marzo 2018

Molise: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Piemonte: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Puglia: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Sardegna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Sicilia: dal 6 gennaio 2018 al 15 marzo 2018

Toscana: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Umbria: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

Veneto: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

Molte delle regioni e degli esercizi commerciali interessati hanno optato per date in coincidenza con il weekend e il maggiore afflusso di clientela di riposo dall’attività lavorativa nelle giornate di sabato e domenica, anche se molti altri negozi si discostano dalla stessa iniziativa.

Il Trentino Alto Adige non ha invece confermato la data in cui rilascerà i tanto attesi sconti prevista ad ogni modo per l’inizio della mensilità di gennaio nella quale si potranno acquistare una miriade di prodotti a fascia di prezzo inferiore.