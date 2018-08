Rincari per la Benzina e il Diesel: la stangata in arrivo a settembre

Rincari per la Benzina e il Diesel: la stangata in arrivo a...

Con l’arrivo ormai prossimo di settembre anche le tasse per i cittadini italiani subiranno un nuovo incremento, nonostante le promesse da campagna elettorale scorse, ricadendo ancora una volta su gas, energia, generi alimentari, scuola e carburanti.

La stangata di settembre prevederà un aumento del costo di benzina e diesel, sulla scia di un aumento di prezzo al quale diversi automobilisti hanno assistito nel corso di questi ultimi giorni.

Nel corso dell’ultimo periodo Eni ha supportato l’incremento dei costi relativi al carburante di 1 centesimo in maggiorazione per ogni litro, sia per quanto riguarda il diesel che per quanto riguarda la benzina.

A registrare lo stesso rialzo sono state anche le società Tamoil, IP, Italiana Petroli. L’incremento registrato nei giorni scorsi, in rapporto ai prodotti raffinati, si attestava ad una maggiorazione pari a circa 1,3 centesimi di euro riferiti alla benzina, mentre 1,5 centesimi sono stati registrati per ogni litro di rifornimento di diesel.

La situazione generale è stata riportata dall’Osservatorio dei Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, valutando la situazione di circa 14 mila impianti, resi pubblici soltanto di recente.

Da tali medie il prezzo della benzina risulta attestarsi intorno ai 1.634 euro al litro in modalità self service, mentre il costo del rifornimento di diesel si registra intorno ai 1.506 euro al litro.

Gli stessi costi aumentano sotto la modalità del rifornimento servito tramite operatore professionale del distributore, portando il costo della benzina a 1.748 euro al litro, il costo del diesel a 1.626 euro al litro. La situazione cambia drasticamente in riferimento al metano sotto il costo circa di 0.963 euro a litro, il Gpl fissato invece a 0.658 al litro.

A livello di territori italiani le città più care dove fermarsi a fare rifornimento risultano essere quelle di Bolzano e Trento, mentre le regioni Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la Valle d’Aosta e Liguria. Meno costoso invece il rifornimento nelle regioni Sicilia e Abruzzo.