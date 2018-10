Rimedi efficaci per labbra screpolate

Le labbra screpolate rappresentano uno dei maggiori inestetismi e fastidi legati soprattutto al corso della stagione invernale, nonostante il rischio di un’eccessiva secchezza della pelle in presenza della stagione estiva, dell’esposizione al sole e della disidratazione.

Rappresentando una della parte del corpo più esposta a livello estetico anche le labbra necessitano di un corretto trattamento estetico in direzione del loro stesso benessere.

Le labbra screpolate comportano inevitabilmente una causa ricollegabile alla secchezza della pelle, in relazione all’insufficiente produzione di oli a protezione delle labbra. Le cause più frequenti del disturbo si collegano direttamente ai vari cambiamenti atmosferici e alla loro esposizione, come vento, temperature fredde, o scarsa idratazione.

All’interno di questo nuovo articolo ci occuperemo di approfondire tutte le cause legate alle labbra screpolate, soffermandoci in particolar modo sui rimedi attuabili a contrasto dell’inestetismo unito alla maggior parte dei consigli degli esperti.

Labbra Screpolate: tutto quello che occorre sapere al fine di arginare il problema

Le labbra screpolate risultano sicuramente poco piacevoli a livello estetico, andando ad evidenziare una disfunzione della pelle a livello della produzione degli oli necessari all’idratazione di questa parte specifica.

Come elencato nelle righe precedenti le labbra screpolate possono originarsi in seguito all’esposizione degli agenti atmosferici quali vento e temperature fredde, insufficiente idratazione interna, eccessiva esposizione al sole e alle alte temperature.

Le screpolature sulle labbra possono comportare nel tempo anche una serie di piccoli tagli associati al dolore più o meno intenso, seppur non si tratta di una condizione patologica grave.

Come rimediare all’eventualità della comparsa delle labbra screpolate prevenendo l’inestetismo e i fastidi ad esso associati? Particolarmente importante si rivelerà portare sempre con sé un pratico e comodo burro cacao, preferibilmente a formulazione naturale senza agenti aggressivi.

La pratica dello scrub, normalmente associata alla cura della pelle, potrà essere impiegata anche in direzione delle labbra, sotto la frequenza di una volta alla settimana, realizzabile a livello casalingo servendosi di prodotti quali zucchero, miele, olio extravergine di oliva.

A livello di idratazione interna si dovrà invece assumere una corretta dose d’acqua giornaliera, stabilita intorno a 1,5 litri, a prevenzione del rischio di una disidratazione generalizzata anche in direzione del resto della cute.

Prodotti come il burro di karité, vitamine A ed E e cera d’api, risultano particolarmente efficaci a protezione delle labbra soprattutto nel corso del periodo invernale, sotto una fascia di costo economica presente in diverse marche sul mercato.

I burro cacao naturali dovranno contenere una base di filtri UV e oli naturali per la protezione di una parte del corpo, come le labbra, particolarmente delicata.

A livello alimentare si dovrà invece modificare il proprio stile di vita assumendo quantità corrette di frutta e verdura, integrando tutti i nutrienti necessari al corretto mantenimento della salute dell’organismo e di conseguenza della pelle.

In commercio potranno inoltre essere reperiti stick per le labbra a formulazione specifica di acido ialuronico, sotto un’azione anti-invecchiamento, ma anche burro cacao al gusto di frutti rossi, papaya, vaniglia, rosa, oppure avocado unendo allo stesso tempo una protezione efficace alla profumazione rilasciata dal prodotto.