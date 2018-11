Rifiuti, scontro tra M5s e Lega, Salvini: “Il Paese non torna indietro”

Sul tema rifiuti prosegue lo scontro tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha assicurato: “Il Paese non torna indietro”. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha attaccato il vicepremier Luigi Di Maio minacciando lo smantellamento degli inceneritori, definendoli ‘vintage’.

“Se Di Maio pensa che i nostri impianti inquinano, allora devo dire che non accetteremo più i rifiuti del Sud. Chiederemo allo Stato di modificare la norma che ce lo impone” ha sottolineato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana alla Stampa: “Usano la logica ma la pseudo ideologia, gli slogan e non il buonsenso. I 13 inceneritori della Lombardia non solo sono puliti ma anche assolutamente subiscono 30 milioni di controlli all’anno da parte di Ispra. Come si fa a dire che non li si vuole al Sud dove il problema dello smaltimento rifiuti è endemico?”.

“Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane” ha ribattuto il vicepremier ministro Luigi Di Maio sul quotidiano Il Mattino.

“In Campania abbiamo già il secondo termovalorizzatore d’Europa, è inutile parlare di costruirne altri. E’ stato innescato un dibattito vecchio di venti anni visto che oggi questo tipo di strutture viene ritenuto scientificamente superato. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un ciclo integrato” ha inoltre aggiunto Di Maio.

“La Lombardia e il Paese non tornano indietro. La Lombardia non torna indietro, anzi l’obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un paese che torni indietro” è intervenuto sulla questione il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha invece spiegato: “Siamo dell’opinione che gli inceneritori non servano, anche superando il concetto ideologico. La domanda è: l’inceneritore serve al sistema italiano?

La risposta è che non serve incrementarne il numero. Questa risposta ce la danno due Regioni: il Veneto, che ha chiuso due inceneritori, e la Lombardia, che sta per chiuderne quattro perché non si riescono più ad alimentare. Questo perché, fortunatamente e per capacità dell’Italia, la differenziata sta crescendo molto”.