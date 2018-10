Riace, Mimmo Lucano: “Rifarei tutto”

Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, ha dichiarato ai cronisti: “Rifarei tutto quello che ho fatto”. Per lo stesso Lucano le critiche mosse dal Viminale non sarebbero altro che il frutto di atteggiamenti denigratori rivolti al modello Riace rinomato in tutto il mondo.

“Non voglio apparire vittima di nessuna cosa, ho l’orgoglio di una terra che mi fa guardare con fierezza al futuro con la consapevolezza di essere nel giusto”.

Il ministro degli Interni Matteo Salvini si è espresso innumerevoli volte a riguardo dell’arresto del sindaco di Riace, evidenziando: “Ma quelli del Pd che parlano di ‘deportazioni’ sanno che l’indagine sulle gravi irregolarità di Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi possibile segretario del loro partito? Lo dice anche ‘La Repubblica’”.

Le indagini di Minniti erano state in parte avviate, senza rispettare il potere in questo caso della Magistratura e non di competenza dei ministri, mentre successivamente la vicenda si è chiarita in standard ispezioni avvenute su tutto il territorio da parte dell’Anci nei confronti dei Comuni aderenti allo Spar in verifica dei fondi assegnati.