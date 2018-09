Regno Unito: un mese di dieta dai social network

Il mondo dei social network ha attratto, specialmente nel corso degli ultimi anni, utenti dal tutto il mondo senza alcuna distinzione di sesso ed età. L’impiego di smartphone, tablet e computer ha subito un’adesione mai raggiunta prima, assumendo quasi la stessa funzionalità di una parte del corpo.

La permanenza giornaliera all’interno dei vari social network ha comportato una vera e propria dipendenza dai dispositivi mobile spesso soggetta a forti critiche da parte degli esperti, dimostrandosi in grado di compromettere persino le relazioni sociali cosiddette “non virtuali”.

L’innovativa proposta di rinunciare ai social network per un intero mese giunge direttamente dal Regno Unito, ribattezzata dieta detox similmente al regime alimentare ipocalorico ad azione disintossicante.

La dieta detox dai social network prevede l’astinenza dall’accesso ai social network per un mese, ma anche per periodi inferiori, attraverso una campagna promossa dalla ‘Scroll Free September’, incoraggiata dalla Royal Society of Public Heath al fine di favorire un recupero delle relazioni interpersonali, del dialogo senza la presenza spesso ingombrante dei dispositivi mobile.

La stessa Royal Society of Public Heath si è inoltre soffermata sulle conseguenze a livello mentale causate da un utilizzo improprio ed eccessivo dei social network, promuovendo proprio per questo un periodo di astinenza.

Successivamente al regime ipocalorico dai social network la campagna si pone come obiettivo il raggiungimento di un utilizzo successivo dei dispositivi mobile ridotto, finalizzato al recupero dei contatti con la realtà.

L’iniziativa è stata ispirata dai modelli di recupero per i fumatori e gli alcolizzati, attraverso un programma per l’appunto di “disintossicazione” dai social network, utilizzati eccessivamente soprattutto dalla fascia della popolazione più giovane.

Shirley Cramer, capo esecutivo della Royal Society of Public Heath, ha spiegato: “Se utilizzati nel modo giusto, i social media possono avere aspetti positivi per la salute mentale e il benessere, compreso il miglioramento della connessione sociale e l’essere una fonte di supporto emotivo.

La campagna parla di prendersi una pausa e prendere nota degli aspetti che potrebbero avere un impatto negativo, usando questa consapevolezza per stabilire un rapporto più equilibrato con i social media in futuro”.