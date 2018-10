Reddito di Cittadinanza: quali sono le regole per i Lavori Sociali

Il Reddito di Cittadinanza, quantificato in 780€ mensili, verrà dato solo a quei cittadini che svolgeranno alcuni lavori socialmente utili presso il proprio Comune di residenza.

Si aggiungono quindi alcuni dettagli, o meglio delle nuove regole da seguire, per coloro che hanno diritto a richiedere il diritto di cittadinanza.

Negli ultimi giorni si era già parlato del dimezzamento del reddito di cittadinanza per coloro che vivono in una casa di proprietà, adesso viene specificato che chi ne vorrà usufruire dovrà svolgere dei lavori socialmente utili per la comunità.

Nel dettaglio, chi usufruirà del reddito dovrà svolgere sul proprio territorio di residenza otto ore alla settimana di lavori socialmente utili.

Sarà il Comune che deciderà quali sono i lavori che dovranno essere eseguiti nella propria zona di competenza ma, in generale si opterà per realizzare opere o fornire servizi di pubblico utilizzo per la collettività.

Sarà quindi possibile che tra le proposte del Comune vi siano lavori socialmente utili come l’assistenza agli anziani, l’assistenza ai disabili, atti di tutela del territorio, partecipazione in comunità di recupero e attività legate alla raccolta differenziata. E’ possibile che in alcuni Comuni d’Italia vi siano anche attività legate al mondo del turismo.

Per quello che riguarda l’erogazione del denaro e la data di inizio di distribuzione non vi è ancora nulla di ufficiale. Quello che sappiamo per certo è che i 780€ mensili verranno consegnati a patto che il richiedente non rifiuti più di tre lavori.