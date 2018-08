Psicosi diffusa per lo stato dei ponti in Toscana, Liguria e Umbria

A seguito del crollo del viadotto Morandi di Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto, è scattata una psicosi per le opere progettate dallo stesso, compreso lo stato di manutenzione dei ponti dove ogni giorno transitano migliaia di mezzi.

All’interno della regione Toscana i ponti realizzati da Riccardo Morandi sono stati individuati a Firenze (due strutture) e San Miniato (una struttura). L’Italia in sé risulta tuttavia ricca di ponti, nella maggior parte dei casi poco soggetti ad opere di manutenzione come avviene invece in altri paesi.

Nella città d’arte di Firenze sono due i ponti già sotto controllo da diversi mesi, ponte Vespucci e ponte San Niccolò, compresi diverse altre strutture per le quali il Comune stesso ha cercato di tranquillizzare i propri cittadini evidenziando la presenza di uno specifico software a monitoraggio delle condizioni strutturali.

Preoccupazione anche per il tratto particolarmente percorso della bretella Lucca-Viareggio, in direzione di Massarosa, compresi i numerosi altri viadotti, sotto le rassicurazioni del presidente della Salt, la Società autostrada ligure-toscana, Fabrizio Larini in merito alla sicurezza.

Anche in città quali Pistoia e Prato si trova la presenza di diversi ponti strallati, costruiti sotto le medesime tecniche del ponte Morandi genovese, per le quali la tensione cittadina è incrementata a seguito della tragedia.

Di nuova costruzione invece il ponte Petriolo, collegante la città di Siena alla costa della Maremma, mentre ad Arezzo a destare preoccupazione è l’autostrada del Sole E45.

Nella città di Livorno si terrà un vertice in Prefettura, fissato al 6 settembre prossimo, al fine di valutare la ricognizione di diversi viadotti e ponti, mentre a Massa città si richiede fortemente il monitoraggio del ponte Trieste.

In Liguria, particolarmente scossa per la tragedia genovese, in particolar modo all’interno della città di La Spezia, si trovano diversi ponti soggetti attualmente ad una mappa, mentre accresce l’apprensione per lo stato del ponte che sovrasta il torrente Finale nella località delle Cinque Terre.

Altra regione interessata da diversi ponti risulta essere l’Umbria, in particolar modo in riferimento al Collestrada e ponte San Giovanni.