Processo Cucchi, inchiesta per falso: indagato un nuovo carabiniere

E’ emerso un nuovo indagato all’interno del processo riferito al caso di Stefano Cucchi. Un nuovo indagato è entrato a far parte della lista degli attuali indagati per la morte del giovane geometra romano avvenuta nel 2009.

Il nuovo carabiniere indagato è Luciano Soligo, allora comandante della compagnia Talenti Montesacro, mentre all’interno della stessa indagine si trovano già indagati per falso ideologico il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della Stazione Tor Sapienza, e il carabiniere scelto Francesco Di Sano il quale ha espressamente ammesso di aver modificato il verbale sullo stato di salute di Stefano Cucchi.

“Falsi ordinati per far dire ai medici legali dei magistrati che mio fratello era morto di suo, che era solo caduto ed in fin dei conti non si era fatto niente. Era morto solo ed esclusivamente per colpa sua e nostra. Io e Fabio lo abbiamo detto per anni che ciò non era assolutamente vero. Lo abbiamo urlato per nove anni.

Che sensazione provo ora? Soddisfazione? No. Rabbia per tutto il dolore infertoci con insulti minacce e false verità? Si. Dolore ed amarezza, come cittadina per l’Arma dei Carabinieri? Anche” ha dichiarato Ilaria Cucchi, duramente attaccata nel corso delle ultime settimane dagli utenti del web.

Attraverso il profilo Facebook Ilaria Cucchi ha postato: “L’ordine di falsificare la carte da cui doveva scomparire ogni riferimento alle condizioni di Stefano Cucchi nella notte in cui, in una camera di sicurezza di quella caserma, venne trasferito dopo il pestaggio in attesa del processo per direttissima dell’indomani.

Quella notte Stefano mostrava i segni evidenti del pestaggio che aveva appena subito. Ma era necessario che si costruisse una narrazione in grado di imputare i segni di quella violenza alla magrezza costituzionale del ‘tossico’, alla sua epilessia.

A maggior ragione per costituire maggiori futuri argomenti per la scienza medica nel suo apparente ed ignavo brancolare nel buio nello stabilire le cause della morte di Stefano. “IL GENERALE E GLI UFFICIALI COSI I VERTICI DELL’ARMA DEPISTARONO SU CUCCHI” Così Repubblica oggi. Falsi ordinati per far dire ai medici legali dei magistrati che mio fratello era morto di suo, che era solo caduto ed in fin dei conti non si era fatto niente. Era morto solo ed esclusivamente per colpa sua e nostra.

La vorrei affianco a noi ma ho negli occhi lo sguardo del suo Comandante a lungo fisso su quelli di Fabio. Come quando ci si sfida a chi abbassa prima lo sguardo.

Non è ancora finita questa storia dove una normale famiglia Italiana viene stritolata da uomini delle istituzioni ma reagisce e resiste per nove anni senza mai perdere fiducia in esse”.