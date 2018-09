Previsioni Oroscopo Paolo Fox per domani, 11 Settembre 2018

Le previsioni dell’Oroscopo di domani, 11 settembre 2018, ci riportano alla classifica di tutti i segni zodiacali e alle relative modifiche delle condizioni astrali elaborate da Paolo Fox.

Il segno dell’Ariete potrà partire in modo positivo soprattutto in campo professionale per quanto riguarda questa giornata, mentre per risolvere eventuali strascichi di incomprensioni a livello sentimentale si dovrà attendere il corso della seconda parte della settimana.

Il segno del Toro dovrà concentrare le proprie energie sul mondo del lavoro in questo 11 settembre, mentre dal punto di vista dell’amore potrebbero verificarsi alcune incomprensioni di coppia.

Il segno dei Gemelli invece partirà decisamente sottotono, una condizione tuttavia passeggera che potrebbe lasciare spazio ad una ritrovata serenità già dalla giornata successiva, accusando un pò di stanchezza a livello fisico.

Il segno zodiacale del Cancro sarà caratterizzato da una nuova mole di impegni professionali in questa giornata, mentre in campo sentimentale potrebbe presentarsi un periodo di ritrovata quiete, puntando anche sulle nuove occasioni per i single.

Il segno del Leone dovrà prepararsi ad una giornata decisamente poco brillante, sia dal punto di vista sentimentale che dal punto di vista professionale, accusando una stanchezza a livello psicofisico e uno stato generale di agitazione.

Il segno della Vergine si ritroverà a tirare le somme di alcuni bilanci all’interno dei campi professionali e sentimentali, sotto buone possibilità per le coppie più longeve di procedere decisioni importanti.

Il segno dello Scorpione ritroverà la passione in campo sentimentale, nonostante alcune polemiche che potrebbero insorgere all’interno della coppia. Una situazione invariata si presenterà invece in campo lavorativo.

Il segno della Bilancia si ritroverà a dover prendere alcune decisioni in campo professionale, nell’eventualità di trasferte e nuovi incarichi di responsabilità.

Il segno del Sagittario sarà caratterizzato da uno stato generale di malessere esteso a tutti i campi, portando allo sfociare di diverse polemiche e discussioni in questa giornata.

Il segno del Capricorno potrà dedicarsi maggiormente ai sentimenti e all’amore in questo 11 settembre, nonostante un generale nervosismo si dimostri ancora presente per l’umore dei nati sotto questo segno.

I nati sotto il segno dell’Acquario dovranno prestare attenzione ai sentimenti in questa giornata, soprattutto le coppie messe in dubbio dalle difficoltà e dai problemi recenti.

Infine, il segno dei Pesci, continuerà a vivere un periodo particolarmente brillante in campo professionale, sotto buone possibilità e scelte rivolte anche all’amore e ai sentimenti sia in coppia, sia per i single.