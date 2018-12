Previsioni Meteo: Temporali e Gelo in Arrivo

A seguito di un weekend caratterizzato in maggior parte da beltempo si attiveranno quadranti nord-orientali, con venti decisamente più freddi su tutta la penisola per valori notturni in grado di scendere al di sotto dello zero.

I venti gelidi sopraggiungeranno tra le giornate di oggi e domani, soprattutto in città quali Milano, Torino e Bologna dove i valori raggiungeranno una media di -2/-4°C. Sotto lo zero anche Bolzano, Trieste e Venezia, per una diminuzione meno accentuata in Sicilia e Calabria.

I venti freddi, e possibili fenomeni piovosi, perdureranno fino alla giornata di giovedì secondo le previsioni rilasciate dai principali siti meteorologici.