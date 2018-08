Previsioni Meteo per la giornata di domani 7 Agosto

Anche nel corso della giornata di domani 7 agosto si continuerà a fare i conti con le temperature elevate e l’afa trascinata con sé, una condizione permanente da giorni che non sembra lasciare scampo alla maggior parte delle città italiane e al resto d’Europa.

Il disagio maggiore è stato avvertito durante il corso delle ore notturne, il quale continua a costringere buona parte della popolazione a servirsi dei condizionatori e dei ventilatori in assenza di aria più fresca.

Se per la giornata di domani la situazione appare pressoché invariabile sulla maggior parte delle regioni, durante il corso dei prossimi giorni si potrebbero invece verificare diversi fenomeni temporaleschi, sotto una leggera flessione delle temperature, soprattutto in direzione delle regioni settentrionali.

Un incremento delle temperature è invece previsto nelle regioni del centro sud e delle isole. Nella seconda parte della settimana le temperature prevedono un nuovo picco al di sopra della media, senza una vera e propria possibilità di tregua ancora.

Nella giornata di domani potrebbero verificarsi alcuni fenomeni temporaleschi isolati nelle aree della Lombardia, delle Alpi e delle pianure a nord-ovest, sino a raggiungere i 34-37 gradi.

Lungo l’Appennino centro-meridionale e sulle isole maggiori la situazione rimane pressoché invariata, con un’allerta gialla di ordinaria criticità emessa dalla Protezione Civile per la regione Lombardia in relazione ai possibili temporali.

Un’Ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata invece emessa per le aree dell’Abruzzo a Marsica, Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, e sull’Alto Piave in Veneto.

Il tempo resterà così instabile tra Lombardia e Piemonte, con possibili rovesci nel corso della mattinata, con un ritorno soleggiato nel pomeriggio.

Ulteriori temporali potrebbero verificarsi lungo le catene montuose della Sardegna, instabilità sulle Alpi a nord-ovest. L’ondata di caldo anomalo potrebbe perdurare sulla penisola italiana almeno sino al weekend precedente a Ferragosto, protraendosi sino al termine del mese.