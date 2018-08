Previsioni Meteo per il corso della prossima settimana

Che cosa ci attende dal punto di vista meteorologico per il corso della prossima settimana ormai alle porte? Durante le previsioni rilasciate nei giorni scorsi si è spesso parlato della possibilità di un peggioramento diffuso a carattere piovoso e temporalesco rapportato soprattutto alla festività attesa del Ferragosto.

Nel corso della giornata di lunedì il tempo si manterrà generalmente stabile con un aumento della nuvolosità durante il corso delle ore pomeridiane nell’area delle Alpi centrali, prevedendo possibili caratteri di rovescio temporalesco in precedenza all’arrivo della serata, sotto una previsione pressoché invariata per le aree del Sud.

Sulle pianure piemontesi si prevede un tempo soleggiato, del tutto similmente alla situazione delle pianure lombarde, venete ed emiliane. Nel corso di martedì la situazione serena sarà alternata da fasi di nuvolosità alternante a schiarite, soprattutto sulla Toscana, con prevalenza di sole nelle zone subappenniniche adriatiche.

Un peggioramento delle condizioni climatiche sarà previsto per la giornata di mercoledì 15 Agosto sulle regioni del Centro-Nord, a rischio di grandinate, prevedendo una situazione instabile anche nel meridione. L’alta pressione potrebbe dare vita a piccoli tornado, nubifragi e violenti temporali per i quali la Protezione Civile si riserverà di emanare le allerte necessarie.

Le temperature al Nord subiranno una diminuzione attesa tra i 5 e i 7 gradi, mentre al Sud tra i 4 e i 5 gradi, nonostante una cappa di umidità ancora particolarmente presente e diffusa su tutto il territorio dello stivale, in lieve diminuzione durante il corso dei fenomeni temporaleschi di passaggio.

La rottura della stagione estiva si presenterà tuttavia momentanea, caratterizzando poche giornate, mentre le previsioni per il weekend del 18 e 19 agosto apporteranno un recupero sostanziale del bel tempo diffuso.

Per il termine delle alte temperature si dovrà attendere l’arrivo di settembre e delle prossime previsioni in merito, preparandosi all’instabilità di agosto in arrivo sulla maggior parte delle regioni italiane a ridosso del ferragosto.