Previsioni meteo Natale e Santo Stefano: maltempo in arrivo

Ormai da qualche giorno si vocifera dell’arrivo del maltempo durante queste festività natalizie alle porte. Collegandosi ai siti online meteo e alle rispettive applicazioni dedicate all’interno dei dispositivi mobile tutti sembrano riportare la medesima previsione, ma sarà davvero così?

Il sole che ha caratterizzato queste giornate finirà esattamente nella giornata del 25 dicembre, in cui il bel tempo dominerà ancora la penisola, per poi cambiare repentinamente in piogge, temporali diffusi e neve in montagna.

La giornata di Santo Stefano sarà di fatti caratterizzata da un ritorno annunciato di mal tempo e rovesci, causa una nuova perturbazione atlantica, con una progressiva diminuzione delle temperature.

Tra la giornata di oggi e domani tuttavia, il Centro Epson Meteo, ha assicurato: “l’alta pressione si consoliderà sull’Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e favorendo da domenica un evidente rialzo delle temperature, con la presenza di venti settentrionali che manterranno le temperature leggermente al di sotto delle medie”.

“Il clima diventerà particolarmente mite in collina e in montagna sul Nord Italia: tra domenica e lunedì lo zero termico si porterà sopra i 3200 metri nelle Alpi e attorno ai 1000 metri si potrebbero raggiungere i 14-15 gradi”.

A partire dalla giornata del 25 dicembre, sempre a rilascio delle informazioni del Centro Epson Meteo: “assisteremo a un aumento della nuvolosità in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche con le prime deboli piogge in Liguria. L’arrivo di una perturbazione atlantica, l’ultima dell’anno, che tra martedì 26 e giovedì 28 dicembre attraverserà tutta l’Italia, portando venti intensi, piogge e neve in montagna”.

Dal sito del Meteo.it si legge: “Precipitazioni moderate sulla Liguria alta Toscana e settori montuosi. Coperto in Umbria, Lazio, localmente in Campania con piovaschi. Soleggiato sul resto dei settori”.

A detta degli esperti del meteo “Le precipitazioni interesserebbero un pò tutto il Centrosud, investendo soprattutto i settori tirrenici, ma anche Valpadana e Alpi orientali riceverebbero nuove piogge e nevicate. Nella giornata del 28 i fenomeni si attarderebbero sul Sud Italia”.

Nonostante un successivo progredire del mal tempo nella giornata successiva al Natale lo staff di Esauriente approfitta del medesimo articolo per augurare a tutti buone feste in attesa delle previsioni meteo sulla serata di San Silvestre.