Previsioni Meteo: Allerta per Neve, ecco dove

Le previsioni meteo di questo weekend non lasciano spazio spazio a dubbi. Le temperature risultano in calo promuovendo un generale freddo con venti ghiacciati in diverse regioni italiane, mentre per la giornata di domani si prospettano diversi fenomeni a carattere di rovescio e nevoso in pianura in Liguria.

L’allerta gialla durerà sino alle ore 00:00 della giornata di domani, a cavallo con l’arrivo di lunedì, sotto venti localmente forti dai quadranti settentrionali e condizioni di paticolare disagio dovuto al freddo soprattutto nelle zone interne.