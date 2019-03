Pignolata glassata: la Ricetta

La classica ricetta della Pignolata risulta essere una delle preparazioni tradizionali tipiche della regione Caabria, eseguita anche in Sicilia, sotto l’alternanza di diversi ingredienti. La Pignolata viene preparata soprattutto per a ricorrenza della festività del Carnevale, adattandosi tuttavia anche a qualsiasi altra occasione.

Ma come preparare la Pignolata glassata? Per la ricetta occorreranno: Uova (2 intere + 1 tuorlo) 125 grammi, Farina 00-300 grammi, Burro 30 grammi, Zucchero 20 grammi, Grappa 20 grammi, Scorza di limone 1, Sale fino 1 pizzico.

Albumi (circa 1) 37 grammi, Succo di limone 15 grammi, Zucchero a velo 200 grammi per la preparazione della glassa al limone, Cioccolato fondente 200 grammi, Burro 10 grammi per la preparazione della glassa al cioccolato.

Per preparare la ricetta si dovrà versare la farina setacciata all’interno di una ciotola, unendo il burro e un pizzico di sale, lo zucchero semolato, una grattugiata di buccia di limone non trattato e la grappa.







A questo punto si dovranno aggiungere anche le uova intere e il tuorlo, lavorando il composto a mano fino all’ottenimento di un’impasto pronto per essere trasferito su di una spianatoia infarinata. Si dovrà dare all’impasto la forma tipica di un panetto, avvolgendolo successivamente all’interno della pellicola trasparente, lasciandolo riposare per circa 2 ore all’interno del frigorifero.

Dopo il tempo di posa si dovranno creare piccoli pezzetti dall’impasto, larghi 1 cm, utilizzando un tarocco, arrotolando ciascun pezzo in filoncini come a voler ricreare dei gnocchetti. Giunti a questo punto si potrà riscaldare l’olio in una padella capiente, friggendo i gnocchetti creati dall’impasto fino al raggiungimento della doratura perfetta per circa 4 minuti di cottura.

I gnocchetti dovranno essere lasciati scolare su carta assorbente, occupandosi nel frattempo delle glasse. Si dovrà unire l’albume, aggiungendo a filo lo zucchero a velo, all’interno di una ciotola mescolando il tutto con le fruste elettriche, versando anche il succo di limone.

La glassa al limone dovrà andare a ricoprire metà della pignolata disposta su di un piatto da portata. La glassa al cioccolato dovrà invece essere preparata sciogliendo il cioccolato a bagnomaria in un pentolino insieme al burro, aggiunto al resto della ricetta.