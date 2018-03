Pasqua: la tradizione culinaria da Nord a Sud

La ricorrenza della Pasqua, durante l’anno liturgico cristiano, rappresenta non soltanto una festa legata strettamente alla religione ma anche un’occasione per ritrovarsi in famiglia e gustare i piatti tipici della gastronomia italiana da Nord a Sud.

Dalla Valle D’Aosta giunge il piatto tipico della torta di Pasqua composta da ingredienti quali germogli di luppolo, tarassaco, piantaggine, foglie di papavero campestre, ortiche, foglie di erba San Pietro, spinaci selvatici, rosmarino, erba cipollina, salvia e il resto delle erbe tipiche della stagione primaverile.

Nella regione del Piemonte è tradizione preparare diverse frittate a base di erbe aromatiche come la frittata rognosa in abbinamento ad un mix di carne derivanti da salumi o salsicce, ma anche la cibureja con le frattaglie del pollo, il tradizionale capretto.

In Liguria si usa soprattutto cucinare il capretto e l’agnello utilizzando in particolar modo le interiora, ma anche verdure ripiene, torte, maccheroni in brodo, patate arrosto e grigliate miste di carne.

Nella regione Lombardia si assiste ad un tripudio di insalate miste a base di erbe tipiche della stagione che crescono spontaneamente nei campi, lasciando un posto d’onore alle uova e alla carne. Nel cremonese si assiste invece alla benedizione delle uova direttamente in chiesa per poi raggiungere le tavole imbandite dalle stesse e dal pollo cotto arrosto.

Recandosi a Pavia e in generale oltre il fiume Pò si ritrovano diverse torte di verdure a base di erbe e riso, il classico cestino dolce con la presenza delle uova al suo interno, uova ripiene con insalata russo, pasta in brodo, il tipico dolce a forma di agnello in pasta sfoglia, oltre all’immancabile colomba diffusa in tutta Italia.

In Trentino Alto Adige continua a resistere la tradizione del capretto e la focaccia dolce e le uova sode, oltre al prosciutto Pasquale “osterschinken”. In Veneto si prepara generalmente il capretto o l’agnello al forno, le uova sode dal guscio colorato e le mostarde di frutta.

In Friuli Venezia Giulia la tradizione culinaria propone l’agnello allo spiedo sulla carbonella; la spalla di maiale affumicata sul territorio di Timau e la focaccia dolce denominata pinca.

L’Emilia Romagna conserva una tradizione fatta di pagnotte Pasquali, uova sode e salumi tipici del territorio, oltre alla minestra in brodo. In Toscana invece si prepara generalmente l’agnello cotto in fricassea, la torta Pasqualina in Lunigiana, la torta di riso dolce in provincia di Massa-Carrara.

Nel Lazio spicca la tradizionale pizza di Pasqua, tipica anche della regione Marche, oltre a diverse frittate a base di erbe, salumi, lonza, brodo di gallina.

All’interno della regione Umbria si prepara un tradizionale brodo di carni dove cuocere i capelli preparati dalle monache di clausura, uova sode e salumi. In Abruzzo l’agnello diventa il protagonista delle tavole, utilizzandone anche le frattaglie, mentre in Molise si prepara la classica colazione composta dalla pizza rustica.

In Campania viene preparato un tipico pane rustico a forma di ciambella ripieno di formaggio e salumi, mentre in Puglia si potrà gustare il piatto “Benedetto” a base di carciofi fritti, arancia, fette di soppressata. In Basilicata ci si concentra maggiormente sulle torte e sui biscotti Pasquali, oltre all’agnello, mentre in Calabria restano famose le “bidelle” a forma di mezzaluna e le kucupe dolci.

In Sardegna il menù Pasquale comprende carne ovina e la treccia “sa Cordula” composta dalle interiora dell’agnello, pardule e le formaggelle per il dessert. In Sicilia infine si preparano i candelieri denominati “pupi cu l’ova” composti da semi di zucca, nocciole, noccioline, fichi secchi, fave e ceci.