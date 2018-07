Paolo Savona, il ministro degli Affari Europei indagato

Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona risulta attualmente indagato dalla Procura di Campobasso sotto le accuse di usura bancaria all’interno dell’inchiesta coordinata dalla pm Rossana Venditti sui parchi eolici di Molise, Puglia e Campania.

Il nome di Paolo Savona è stato associato alla richiesta di proroga a sei mesi in riferimento al termine delle indagini preliminari. I magistrati si sono riferiti al ministro degli Affari Europei in correlazione con il suo precedente impiego ai vertici dell’ex istituto bancario di Roma, odiernamente sotto il nome di UniCredit.

Fonti vicine a Paolo Savona hanno difatti sostenuto la tesi della mancata competenza all’interno dei tassi di interesse, insieme ai nominativi di ulteriori 22 persone attualmente indagate, figure proessionali quali banchieri e manager operanti tra il 2005 e il 2013.

I nomi di Alessandro Profumo, odiernamente amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica; l’ex sindaco di Ravenna ed ex presidente di Unicredit Aristide Canosani e Fabio Gallia, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e prestiti sono figurati all’interno di un articolo riportato dal quotidiano il Corriere della Sera come parte dell’elenco degli indagati.

Il corso delle indagini è stato avviato successivamente alla denuncia presentata da una società, Engeneering srl, guidata dai fratelli Pietro ed Angelo Santoro operante nella realizzazioni di parchi eolici nel sud dell’Italia.

“È un atto dovuto in quanto la Cassazione penale impone di indagare i vertici della banche per via del loro ruolo di controllo e garanzia” ha spiegato Luigi Iosa, legale della società.

“Questa ulteriore proroga è stata richiesta perché c’è bisogno di tempo ed è un atto dovuto. Abbiamo ricevuto molte volte denunce in tema bancario ed è una materia benché non rara ma comunque un filone particolare con un forte aspetto tecnico per cui sono necessarie consulenze che possono mettere tal volta in difficoltà anche i più bravi dirigenti di polizia giudiziaria” ha sottolineato il capo della Procura di Campobasso Nicola D’Angelo.