Paolo Bonolis: “Mia moglie si diverte a provocare”

Il noto conduttore Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in vista della nuova messa in onda del programma Ciao Darwin. Il conduttore si è soffermato sull’utilizzo dei social network da parte della moglie, spiegando: “Io non ci trovo niente di affascinante nei social. Sono un animale analogico in un mondo digitale.







Io sono cresciuto in un’epoca che si avvitava sull’ideologia, questa è un epoca che si avvita sulla tecnologia: non c’è niente di male, a meno che la tecnologia non diventi ideologia, che è quello che sta succedendo. Un cellulare serve per telefonare e mandare sms. A che altro serve? Ci sono due persone che lavorano in Finlandia, una per me e una per Maurizio Costanzo, gli unici in Italia ad avere ancora quel telefono.

In passato le ho detto di lasciare stare, ora non lo faccio più, al limite le dico di non postare cose che riguardano me. A differenza di mia moglie non getto questi palamiti come ami, non mi interessa tirare su pesci che non hanno sapore. Lei invece fondamentalmente si diverte: provoca e trova un sacco di gente che abbaia alla Luna”.