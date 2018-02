Ovociti umani in provetta: “Eticamente inammissibile”

Per la prima volta all’Università di Edimburgo sono stati ottenuti ovociti umani in provetta, sollevando l’opinione medica e l’attenzione mediatica. Gli ovociti sono stati estratti da un tessuto ovarico nel tentativo di trovare un rimedio all’infertilità particolarmente presente in quest’epoca.

La scienza continua la sua corsa verso l’innovazione delle alternative per il futuro insieme alle riflessioni bioetiche, evidenziando come da ogni nuova scoperta si possa trarre il meglio e il peggio di ogni cosa.

Il team di ricercatori coordinati da Evelyn Telfer all’Università di Edimburgo ha raggiunto per la prima volta la maturazione in vitro di ovociti umani estratti direttamente dal tessuto ovarico. Lo studio tuttavia appare ancora immaturo per pensare ad una fecondazione.

Tale tecnica, fino a questo momento, era stata sperimentata solamente sugli animali con lo scopo di prelevare campioni di tessuto dai soggetti a possibile rischio di infertilità.

“Riuscire a far sviluppare completamente gli ovociti in laboratorio potrà portare a nuove cure per la fertilità e a nuove applicazioni nel campo della medicina rigenerativa. Ora stiamo ottimizzando l’insieme di sostanze in cui vengono coltivati e stiamo cercando di capire se sono del tutto sani” ha spiegato Evelyn Telfer.

“Gli ovociti ottenuti sinora sono pochi e presentano vari tipi di difetti gravi. È stato compiuto un passo significativo, ma ancora troppo limitato per poterne valutare possibili vantaggi e conseguenze. Tanto per cominciare, non sappiamo se questi ovociti siano fecondabili e a quale tipo di embrioni darebbero vita. E non è un’obiezione da poco…” ha invece evidenziato Eleonora Porcu, ginecologa e pioniera mondiale della vitrificazione ovocitaria.

“Per verificare l’efficacia della scoperta occorrerebbe provare a far nascere un bambino, ma sperimentare sull’uomo è inaccettabile. Chi ci garantisce che gli embrioni ottenuti in provetta siano perfettamente uguali agli altri? Ribadisco l’obiezione espressa dal Cnb sull’editing genetico: non possiamo sapere quale esito possa dare questa tecnica sulla vita umana. E dunque occorre molta prudenza” ha dichiarato il presidente del Comitato nazionale per la bioetica Lorenzo D’Avack.