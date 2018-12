Oroscopo Natale Paolo Fox, Previsioni per Domani 25 Dicembre 2018

Che cosa ci riserveranno le previsioni astrali per la giornata natalizia di domani 25 dicembre 2018? Come ogni giorno ci occuperemo di redarre una lista aggiornata di tutte le influenze planetarie elaborate da Paolo Fox in direzione di tutti i segni zodiacali.

Il segno dell’Ariete potrebbe continuare a subire l’influenza astrale negativa di un periodo sottotono nonostante l’arrivo del Natale, rischiando di sfociare in polemiche estese a tutti i settori dal campo affettivo a quello lavorativo.

Il segno del Toro dovrà attendere l’arrivo di gennaio 2019 per avviarsi verso un periodo di recupero positivo esteso a tutti i settori. In questa giornata si dovrà cercare di allontanare polemiche e criticità collegate soprattutto ai problemi rimasti senza soluzione.

Il segno dei Gemelli subirà l’influenza dissonante del pianeta Saturno, mettendo in discussione diversi equilibri interiori in questa giornata natalizia, nonostante un lieve recupero esteso ai rapporti interpersonali.

Il segno zodiacale del Cancro potrebbe decidere di concentrarsi sui propri obiettivi personali, ponendo in primo piano i propri desideri in questa giornata, allontanando persone e situazioni negative di intralcio al proprio percorso.

Il segno del Leone presenterà una condizione astrologica complicata in questo 25 dicembre, dovuta soprattutto alle insoddisfazioni ancora presenti estese a tutti i settori della propria vita.

Il segno della Vergine potrà subire un lieve calo dovuto alla presenza dissonante della Luna per questa giornata di Natale, mentre dal punto di vista sentimentale si potranno recuperare intese e complicità con il proprio partner.

Il segno della Bilancia avvertirà il desiderio e la necessità di mettersi in gioco in nuove circostanze in questo Natale 2018, sotto un’influenza astrale dissonante in campo famigliare e sentimentale.

Il segno dello Scorpione vivrà un 25 dicembre all’insegna della positività e della fortuna estesa a tutti i settori dal piano professionale a quello sentimentale, avviando con successo diversi progetti soprattutto con l’arrivo di gennaio 2019.

Il segno del Sagittario si rivelerà particolarmente positivo in questa giornata nonostante diverse difficoltà ancora presenti legate al mondo professionale e affettivo.

Il segno del Capricorno si ritroverà all’interno di un periodo ideale per la realizzazione di nuovi progetti, sotto un quadro astrale positivo in campo famigliare, sentimentale e professionale.

Il segno dell’Acquario si dimostrerà particolarmente scoraggiato anche in questa giornata di Natale, sulla scia delle criticità affrontate nel corso delle scorse settimane, cercando di concentrarsi maggiormente sul recupero psicofisico.

Infine, il segno dei Pesci, potrà iniziare a lasciarsi andare a livello sentimentale con l’arrivo del nuovo anno, continuando a vantare un’ottima condizione astrale in campo professionale.