New York Times contro il Made in Italy: la vergogna delle paghe da 1 euro l’ora

New York Times contro il Made in Italy: la vergogna delle paghe...

Il New York Times ha posto l’attenzione sul made in Italy concentrata sul mondo dell’alta moda, attraverso un’inchiesta aperta in seguito allo sfruttamento delle manodopera per la produzione a capi destinati al commercio.

“È una vergogna: un attacco puramente demagogico”, ha dichiarato il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa.

Il quotidiano americano ha evidenziato la stessa strategia utilizzata dai più grandi marchi d’alta moda, accusando apertamente Max Mara, Loius Vitton, Fendi, e molti altri brand.

A ribattere all’articolo uscito sul New York Times Capasa: “Gli americani rosicano perché siamo sempre più bravi e avanti nella moda sostenibile”.

Il New York Times ha ripreso: “Il lavoro a domicilio è una pietra miliare della catena di distribuzione della cosiddetta fast fashion. È particolarmente diffuso in Paesi come l’India, la Cina, il Bangladesh e il Vietnam, dove milioni di persone, per lo più donne, sono la parte meno protetta dell’intera industria.

La nostra inchiesta è stata condotta in maniera meticolosa e si basa su interviste con svariate fonti e ricerche effettuate per mesi. Siamo stati particolarmente attenti a enfatizzare che le situazioni descritte si riferiscono principalmente a imprese intermediarie, ed è probabile che nessuno dei marchi coinvolti fosse a conoscenza di quanto avveniva nei vari stadi della catena di approvvigionamento”.