Natale e Mercatini in Italia 2018: che cosa vedere

Siamo entrati ufficialmente nella mensilità più famosa dell’anno a riguardo delle feste natalizie e Capodanno. Quali sono le località italiane maggiormente allettanti in questo 2018 dal punto di vista dei mercatini e delle attrazioni natalizie?

Con il Natale ormai alle porte questa guida potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli indecisi. Pur rimanendo all’interno del territorio italiano si potranno visitare i classici mercatini sulla scia delle tradizioni svizzere e austriache a partire da metà novembre fino all’arrivo dell’Epifania al 6 gennaio 2019.

Tra le più grandi città da visitare nel periodo natalizio si trovano Roma, Milano, Bologna, Firenze e Venezia solite organizzare diversi mercatini a tema particolarmente amati dai turisti e dai residenti.

Per tutti gli amanti della montagna invece Cortina d’Ampezzo risulta essere la meta ideale per lo sci, ma anche per i mercatini di esposizione, comprese le località di Madonna di Campiglio, Corvara, Val di Susa, Canazei.

Optando per la città di Napoli si potranno invece visitare i numerosi mercatini nel centro storico, all’interno del quale reperire le famose statuette lavorate a mano da inserire all’interno del Presepe. Nel cuore della città viene consigliata soprattutto l’area di Spaccanapoli.

Anche al Nord, in particolar modo nelle zone di Trento e Bolzano, si presentano diversi mercatini a tema natalizio, basati sia su prodotti antichi di restauro che su prodotti nuovi industriali. Oltre a Trento si potranno prendere in considerazione anche i mercati di Vipiteno, Merano e Rovereto.

In Toscana ci si potrà dirigere ad Arezzo e Montecatini Terme dove reperire mercatini tipici a tema de tutto natalizio. Al Sud si presentano diverse aree dedicate al Natale all’interno della Sicilia nelle località di Erice e Palermo.

Anche i turisti alla volta della scoperta della Puglia e della Calabria potranno optare per rappresentazioni a tema proprio come lo stile tedesco della Germania, lo stile francese dei mercati di Parigi, quelli austriaci.