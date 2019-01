Muffin di Pizza: la Ricetta

I muffin rappresentano una delle ricette maggiormente sfruttate all’interno della cucina italiana, sia in ambito dolciario che salato, sotto diverse ricette a seconda dei propri gusti personali ma anche degli avanzi di fine pasto.

Come coniugare uno dei piatti più amati nel mondo, come la pizza, con la ricetta per i muffin? Dall’idea di questo abbinamento nascono i muffin di pizza, semplici da preparare e gustosi da mangiare, idonei a qualsiasi occasione o ricorrenza.

Per preparare circa 6 muffin di pizza occorreranno: 250 grammi di farina 00, 130 grammi di acqua, 30 grammi di olio extravergine d’oliva, 15 grammi di lievito istantanea per torte salate (corrispondenti ad 1 bustina), 1 pizzico di zucchero, 1 cucchiaino di sale.

Per la farcitura dei muffin di pizza occorreranno: 200 grammi di mozzarella, 200 grammi di polpa di pomodoro, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, origano secco q.b., sale e pepe q.b.







Per preparare i muffin di pizza si potrà partire dal taglio della mozzarella a cubetti, lasciandola scolare dall’acqua in eccesso. All’interno di un’altra ciotola si dovrà stemperare il concentrato di pomodoro condito con sale, pepe e origano.

All’interno di una planetaria si potranno lavorare la farina e il lievito setacciati, unendo successivamente l’olio e l’acqua, impastando il tutto fino all’ottenimento di un composto omogeneo.

L’impasto finale dovrà essere suddiviso in sei posizioni da circa 70 grammi, formando delle palline. Ogni impasto dovrà essere steso con l’aiuto di un mattarello ponendo al centro il concentrato di pomodoro e qualche cubetto di mozzarella.

Ogni impasto dovrà essere richiuso a forma di fagottino e posizionato all’interno degli stampi appositi per muffin. In superficie si dovrà aggiungere un ulteriore cucchiaino di composta di pomodoro, una spolverata di origano e un filo di olio.

I muffin di pizza dovranno essere cotti in forno a 180 gradi per circa 20 minuti, sotto ulteriori 5 minuti di grill prima di essere serviti ancora tiepidi, ottimi come spezza fame, antipasto, contorno.