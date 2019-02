Si è spento all’interno dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar in Veneto l’attore Giulio Brogi, come riportato dal quotidiano l’Arena di Verona, città dove era nato nel 1935. L’attore aveva debuttato in televisione nel 1967 con ‘I sovversivi’ dei Fratelli Taviani, arrivando a recitare anche all’interno del film di Paolo Sorrentino ‘La grande bellezza’ e nell’ultimo episodio della serie ‘Il Commissario Montalbano’.